Truffe Online: serve più sensibilizzazione secondo la Polizia

La Polizia di Stato, in occasione di un recente incontro a tema truffe online, ha spiegato quanto sia urgente e ancora necessario sensibilizzare gli utenti su cybersicurezza e comportamenti consapevoli. Questo, secondo Maria Cristina Fagone, dirigente del centro operativo di sicurezza cibernetica dell’Emilia Romagna, è uno dei passi principali per evitare di cadere nelle trappole sempre più spietate:

Il contenuto più prezioso per il criminale sono i dati contenuti in rete. Il primo consiglio utile è quindi quello di evitare la condivisione dei nostri dati. Si tratta una forma di autodifesa.

Fagone ha poi continuato spiegando l’entità delle truffe online, le più diffuse, che utilizzano tecniche di ingegneria sociale sempre nuove:

Le truffe riguardano qualsiasi cosa, dalla truffa romantica alle finte case vacanze. Le relazioni online, ad esempio, possono durare anche anni e risultare come una storia sentimentale a tutti gli effetti, salvo poi capire che una volta dati i soldi la persona sparisce. Oppure la truffa del finto figlio che chiede alla mamma o al papà dei soldi perché ha perso il telefono. O ancora, la tecnica con cui il truffatore fa apparire il numero che vuole sulla persona contattata. Ad esempio, la polizia o la filiale bancaria che chiede di spostare i soldi su un altro conto, o ancora finte piattaforme di investimento su cui è facile perdere tutti i risparmi. A questo si aggiunge la potenzialità dell’intelligenza artificiale: la capacità di riprodurre immagini, audio e video che suonino familiari può indurre la vittima a cadere nella trappola.

Come difendersi dalle truffe online in modo efficace

Sembra strano, ma la prima cosa da fare per difendersi dalle truffe online è comprendere il momento in cui ci troviamo. Questo perché i raggiri messi in atto dai cybercriminali seguono sempre gli eventi di massa. Ad esempio, questo è il periodo in cui tutti partono per le vacanze organizzando il proprio viaggio, magari proprio all’ultimo momento per approfittare delle offerte last minute.

Ecco perché è importante prestare particolare attenzione quando si sceglie la struttura altrimenti si può cadere nella truffa che ti fa pagare 2 volte la stessa prenotazione. Oppure, proprio ieri è terminato il Prime Day di Amazon. Tantissime email di phishing sfruttano questi eventi usando in modo illegittimo loghi ufficiali per spingere gli utenti ad acquistare su eCommerce fraudolenti.

Inoltre, per difendersi dalle truffe online è importantissimo non prendere decisioni sotto effetto emotivo. Che sia un’offerta troppo bella per essere vera che sta scadendo a breve o un’emergenza terribile è sempre bene prendersi il tempo per riflettere. Meglio contattare i canali ufficiali per verificare la veridicità di quel messaggio o di quella chiamata.