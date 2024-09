Truffe Romantiche: si fingono Mr. Rain per far breccia al cuore

In questo mese ci siamo trovati diverse volte a parlare di truffe romantiche. È recente un’altra segnalazione dalla Polizia Postale in merito a un raggiro molto pericoloso che sfrutta un personaggio particolarmente noto e amato dai suoi fan e da molte persone. Stiamo parlando di cybercriminali esperti che, per realizzare le loro truffe romantiche, si fingono Mr. Rain, il famoso cantante, per riuscire a far breccia nel cuore degli utenti.

Le segnalazioni arrivate al portale delle Forze dell’Ordine ha permesso di fare accertamenti in merito alla vicenda e di avvertire Mr. Rain che ha realizzato un video-appello pubblicato sui canali ufficiali della Polizia Postale. Ecco cosa ha detto durante la registrazione di questo video:

Ciao a tutti, sono Mr. Rain. Le truffe romantiche rappresentano uno dei fenomeni più sgradevoli che ci sono online perché colpiscono una sfera emotiva delle persone arrecando danni psicologici oltre che economici.

Le persone conosciute sui social spesso forniscono un’immagine di sé molto diversa da quella reale, come è successo anche nel mio caso, che fanno credere al loro interlocutore di essere un cantante, un attore, una persona nota. Quindi se ricevi la richiesta di un’amicizia da un personaggio famoso, fai molta, molta attenzione.

Truffe Romantiche: Mr. Rain spiega come riconoscerle

Nel video, Mr. Rain – vittima di un furto di identità – spiega come le truffe romantiche possono essere davvero pericolose, quali sono le tecniche dei cybercriminali per rubare denaro, informazioni sensibili e come riconoscerle:

Verosimilmente si tratta di una truffa – prosegue Mr. Rain nel video – soprattutto se ti propone di eseguire dei pagamenti, di inviare del denaro, di incontrarlo di persona. Quindi non inviare denaro a persone incontrate online e di cui non conosci la loro reale identità. Se hai sospetti e vuoi richiedere informazioni, scrivi subito alla polizia postale. Mi raccomando, è veramente, veramente importante.

Ricordiamo che le truffe romantiche non sono solo pericolose lato privacy ed economico, ma anche sentimentale e psicologico. Cadere nella trappola spregevole di chi gioca con i sentimenti degli altri significa dover affrontare delusioni profonde e senso di inadeguatezza. Quindi è sempre importantissimo prestare attenzione online per non finire nella trappola del Romance Scam.