Truffe Telefoniche: meglio non rispondere a queste chiamate

Le truffe telefoniche non solo rappresentano una minaccia significativa per gli utenti, ma continuano a evolversi in schemi sempre più sofisticati. Per questo è sempre più facile cadere nella loro trappola. Molti si chiedono se è possibile riconoscere una minaccia semplicemente guardando al numero di telefono della chiamata in arrivo.

La risposta è sì. Infatti, esistono dei prefissi internazionali che, nella maggior parte dei casi, rappresentano un potenziale rischio.

Truffe telefoniche: l’elenco dei prefissi pericolosi aggiornato

Ad oggi l’elenco dei prefissi potenzialmente pericolosi si è aggiornato. Vediamo insieme quali sono quelli che potrebbero nascondere truffe telefoniche e in cosa sono solitamente implicati:

+216 (Tunisia): Spesso associato alla truffa “Wangiri”, con rischio di addebiti elevati in caso di richiamata;

+255 (Tanzania): Utilizzato per truffe telefoniche con possibili costi esorbitanti sulla bolletta;

+370 (Lituania): Potenziale fonte di chiamate fraudolente miranti al furto di dati personali;

+371 (Lettonia): Coinvolto in schemi di truffe telefoniche internazionali;

+373 (Moldavia): Associato a tentativi di frode e richieste di pagamenti urgenti;

+375 (Bielorussia): Utilizzato per truffe che mirano a far richiamare numeri a tariffazione maggiorata;

+381 (Serbia): Coinvolto in schemi di truffe telefoniche con potenziali costi nascosti;

+383 (Kosovo): Usato per truffe che sfruttano la curiosità dell’utente inducendolo a richiamare;

+44 (Regno Unito): Nonostante sia un prefisso di un paese affidabile, viene spesso utilizzato per truffe di impersonificazione;

+53 (Cuba): Associato a schemi di truffe telefoniche internazionali;

+563 (Valparaíso, Cile): Utilizzato per truffe che mirano a generare chiamate a numeri a pagamento;

+678 (Vanuatu): Coinvolto in schemi di truffe telefoniche con potenziali costi elevati;

+27 (Sudafrica): Associato a tentativi di frode e richieste di informazioni personali;

+33 (Francia): Nonostante sia un prefisso europeo, viene talvolta utilizzato per truffe sofisticate;

+218 (Libia): Coinvolto in schemi di truffe telefoniche internazionali.

È importante notare che questi prefissi vengono spesso utilizzati per varie tipologie di truffe telefoniche, tra cui la truffa Wangiri, offerte di lavoro fraudolente, truffe sentimentali e falsi premi.

Misure preventive e best practices

Per tutelarsi contro le truffe telefoniche gli esperti raccomandano di:

non rispondere a chiamate da numeri sconosciuti, specialmente quelle con prefissi internazionali; effettuare ricerche online per verificare la legittimità dei numeri sospetti prima di richiamare; astenersi dal fornire dati personali o finanziari durante conversazioni telefoniche; utilizzare app di filtraggio chiamate e blocco numeri indesiderati; contattare il proprio operatore telefonico in caso di minacce e implementare filtri su chiamate internazionali.

L’adozione di un approccio più cauto e informato rappresenta sempre la migliore difesa contro queste minacce. In questo modo non si salvaguarda solo il proprio credito telefonico, ma anche la sicurezza dei propri dati personali e l’integrità finanziaria.