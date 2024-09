Truffe Telefoniche: ecco i numeri a cui non devi mai rispondere

Ogni giorno ricevi fastidiose chiamate a qualsiasi ora? Call center e criminali non guardano più a nulla e cercano tutte le strategie per chiudere contratti o raggirare gli utenti. Purtroppo però, dietro un numero di telefono si possono anche nascondere pericolose truffe telefoniche. Le tipologie di attacco sono diverse e tutte spietate.

Una delle più diffuse è quella dello squillo senza risposta, detta anche Wangiri. L’utente riceve una chiamata che dura uno squillo. Non riuscendo a rispondere, preso dalla curiosità, richiama per poi scoprire che si tratta di numerazioni dalle tariffe in sovrapprezzo o di abbonamenti costosi che azzerano il credito residuo della propria SIM.

Esistono anche le truffe telefoniche realizzate da cybercriminali che si fingono falsi operatori di banche, enti pubblici o addirittura Forze dell’Ordine. In alcuni casi si fingono anche operatori di associazioni per i consumatori proponendo offerte all’apparenza vantaggiose, ma che invece si rivelano una truffa vera e propria.

Oltre alle truffe telefoniche ci sono anche i messaggi WhatsApp, come ad esempio quelli con prefisso indiano, che cercano di ottenere dagli utenti informazioni personali, dettagli bancari, carte di credito e dati sensibili. Le scuse sono una proposta lavorativa interessante, formule di investimento con lauti e sicuri guadagni oppure interesse sentimentale.

Truffe Telefoniche: i numeri da bloccare

Che siano truffe telefoniche in chiamata o messaggio WhatsApp e di testo, esistono numeri di telefono a cui non dovresti mai rispondere. Di seguito un elenco dei prefissi pericolosi che solitamente nascondo veri e propri raggiri:

+91 India;

+351 Portogallo;

+31 Paesi Bassi;

+370 Lituania;

+371 Lettonia;

+383 Kosovo;

+375 Bielorussia;

+255 Tanzania;

+44 Gran Bretagna;

+216 Tunisia;

+35 Cuba.

Il consiglio è proprio quello di non rispondere mai se ricevi una chiamata sospetta da uno di questi prefissi. Rifiuta immediatamente e blocca il numero che ti ha contattato se sei sicuro di non avere parenti all’estero. Se hai un telefono Android puoi attivare il filtro anti-spam direttamente dalle impostazioni del dialer oppure bloccare le chiamate da numeri di telefono sconosciuti.