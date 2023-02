Tutti pazzi per Carta YOU, ecco perché

Tutti pazzi per Carta YOU. I motivi? Diversi, tra cui la facilità con cui richiederla e il vantaggio di avere tra le mani una carta di credito priva di canone e senza commissioni.

Se a questo aggiungiamo l’assenza di un conto corrente a essa collegato, ecco spiegato questa corsa verso questa soluzione di pagamento.

Rilasciata da Advanzia Bank, è una carta di credito MasterCard flessibile, con tutte le funzionalità e credito gratuito fino a 7 settimane.

Tutti pazzi per carta YOU, perché?

Già partendo dall’analisi dei costi si capisce perché sono tutti pazzi per Carta YOU. Come detto in precedenza, il canone è a zero per sempre, così come le commissioni sui prelievi di denaro presso gli ATM italiani e del resto del mondo.

Le commissioni sul cambio valuta sono anch’esse gratuite, e non ci sono nemmeno costi di emissione, spedizione, d’incasso, di blocco carta e per il PIN sostitutivo.

Con Carta YOU è anche inclusa gratuitamente l’assicurazione viaggio, che è completa e con totale copertura.

Altro vantaggio è la possibilità di ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito. Effettuando un acquisto quando inizia il periodo di liquidazione (16 del mese), il riepilogo delle transazioni verrà inviato la metà del mese successivo.

Ciò vuol dire che quanto dovuto può essere saldato fino al 3 del mese successivo. Si tratta di un pagamento differito molto conveniente in quanto non prevede interessi.

Si può anche optare per il pagamento frazionato flessibile, che offre la possibilità di decidere liberamente quanto pagare al momento che si riceve il riepilogo.

La richiesta di Carta YOU va fatta in questa pagina in 2 minuti. La carta di credito arriverà all’indirizzo inserito in fase di richiesta senza pagare nulla.

Siccome non è necessario cambiare banca per ottenere la carta, al cliente verrà inviata la fattura di quanto speso, che dovrà saldare tramite bonifico bancario da un conto già in suo possesso.

