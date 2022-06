Twitter piattaforma per pagamenti crittografici: la visione di Elon Musk

L’accordo in atto per l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk prosegue e sembra essere sulla buona strada. A conferma di ciò c’è la nuova riunione della società di giovedì 16 giugno alla quale ha partecipato anche il patron di Tesla.

Durante questo evento, il buon Musk non si è fatto attendere e ha, difatti, lanciato un’altra idea visionaria su Twitter e la sua piattaforma social. In sostanza e per farla breve, secondo lui avrebbe senso integrare i pagamenti crittografici.

Una notizia che sta facendo già discutere sia chi è a favore delle criptovalute che chi invece è contrario a questo nuovo settore in forte ascesa. Ovviamente, si tratta di un’idea che però vede il suo fondamento in altre proposte già applicate con Twitter.

Ricordiamo l’introduzione del cambio di Bitcoin nel 2021, avvenuta con l’ex CEO Jack Dorsey. Pensiamo anche all’aggiornamento di nuove funzionalità legate a Ethereum all’inizio di quest’anno. Senza dimenticare poi la novità che consente i pagamenti in USDC tramite Polygon.

Insomma, anche questa volta Elon Musk sta facendo parlare di sé e delle criptovalute con una notizia fortemente bullish che potrebbe dare una spinta di risalita al mercato. Tutti possono acquistare asset digitali tramite exchange.

Twitter potrebbe diventare una piattaforma di pagamenti crittografici

L’idea di trasformare Twitter in una piattaforma di pagamenti crittografici non sarebbe così astrusa, stando a quanto dichiarato da Elon Musk giovedì 16 giugno durante una riunione con la società. Ecco cosa ha affermato in merito il patron di SpaceX:

Il denaro è fondamentalmente digitale a questo punto e lo è da un po’. Avrebbe senso integrare i pagamenti in Twitter, quindi è facile inviare denaro avanti e indietro.

Una decisione che avvicinerebbe a questo social network molti utenti che sfruttano regolarmente le criptovalute. Inoltre, ad aver alzato le antenne ci sono anche gli attori principali di questo mercato tra cui exchange, banche che hanno introdotto opzioni crittografiche e altri.

Una notizia che si allinea con il recente pensiero di Musk il quale avrebbe intenzione di inserire Dogecoin come moneta di scambio per il merchandising di SpaceX. Perciò è meglio tenere sott’occhio queste notizie, ogni aggiornamento potrebbe rivelarsi un’occasione bullish.

