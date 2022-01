Twitter pubblica un annuncio di lavoro a tema criptovalute

Anche oggi ci troviamo a parlare di Twitter. La società ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro a tema criptovalute. In pratica, sarebbe alla ricerca di un ruolo crittografico senior da aggiungere al suo organico. Questo conferma la teoria per cui il famoso social network sta muovendo gran parte dei suoi progetti verso il mondo delle crypto. L'annuncio, infatti, pubblicizza “strumenti NFT, token di appartenenza, DAO e altro!“.

Ieri Tess Rinearson, responsabile dell'ingegneria crittografica di Twitter, in un tweet ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo volto da inserire tra i suoi collaboratori. La ricerca si focalizza sul ruolo di “Senior Product Manager, Crypto“. Nel post si legge la domanda:

Vuoi contribuire a plasmare il futuro delle criptovalute su Twitter? Sto cercando un PM esperto di criptovalute per entrare a far parte del team! In questa veste, esamineremo da vicino NFT e strumenti NFT, token di appartenenza, DAO e altro! Questa persona sarà il mio partner di pensiero nell'esplorazione di tutte le opportunità.