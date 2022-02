Twitter testa nuove velocità di riproduzione video

In quel di Twitter sembrano non stancarsi mai di implementare nuove feature, questo è poco ma sicuro. Infatti, dopo aver avviato la sperimentazione della funzione per scrivere articoli lunghi, di quella per il downote e di quella per inviare i DM dalla timeline, il team del celebre servizio di microblogging ha ben pensato di cominciare a testare pure la possibilità di permettere agli utenti di impostare differenti velocità di riproduzione per i filmati.

Twitter: video più lenti fino a 0.25x e più veloci fino a 2.0x

La nuova funzione, annunciata dall’azienda nelle scorse ore tramite un tweet pubblico proveniente direttamente dal profilo del centro assistenza, è attualmente fruibile solo da un numero limitato di utenti e solo da chi usa Twitter su smartphone Android e da Web, ma a breve i test dovrebbero prendere il via anche per gli utenti iOS/iPadOS.

La feature consente di impostare su più valori la velocità di riproduzione dei filmati, andando da un minimo di 0.25x a un massimo di 2.0x. Per applicare la velocità di riproduzione d’interesse è sufficiente selezionare l’icona a forma d’ingranaggio presente nella parte in alto a destra del video e fare la scelta dal menu che si apre.

Joseph Nuñez, portavoce di Twitter, ha spiegato che sarà possibile selezionare la velocità di riproduzione dei video veicolati dai tweet e dei messaggi diretti, ma pure dei tweet vocali, dei replay dei live e di altre funzioni. Insomma, è senz’altro una bella novità per tutti coloro che non possono o non voglio rinunciare alla visione di specifici contenuti, specie se particolarmente lunghi, ma hanno bisogno di accorciare le tempistiche.