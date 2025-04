Uber: denuncia della FTC per pratiche ingannevoli

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha denunciato Uber per pratiche ingannevoli. L’azienda di San Francisco avrebbe attivato l’abbonamento al servizio Uber One senza il consenso degli utenti e reso complicata la sua cancellazione. Le accuse sono simili a quelle che hanno portato all’indagine nei confronti di Amazon (il procedimento è ancora in corso).

Uber respinge le accuse

Uber One è il servizio che permette agli abbonati di ottenere sconti per corse Uber e ordini Uber Eats. Il costo negli Stati Uniti è 9,99 dollari/mese. Nella denuncia della FTC sono evidenziate tre principali pratiche ingannevoli. La prima riguarda il risparmio di 25 dollari al mese evidenziato al momento dell’iscrizione. L’azienda ha inoltre “nascosto” le informazioni usando testo poco leggibile.

Molti consumatori affermano di essere stati iscritti senza consenso. Uno di essi ha dichiarato di aver ricevuto l’addebito, ma non aveva un account Uber. L’azienda non rispetterebbe inoltre la data di addebito. In alcuni casi, il costo mensile è stato addebitato prima della scadenza del periodo di prova.

Diversi consumatori hanno infine segnalato la difficoltà di cancellare l’iscrizione. La procedura prevede fino a 23 schermate e fino a 32 azioni. Ad alcuni utenti viene detto di contattare l’assistenza clienti per annullare l’abbonamento, ma non viene spiegato come farlo. Altri sostengono che Uber ha addebitato un altro ciclo di fatturazione dopo aver richiesto l’annullamento.

Secondo la FTC, Uber ha violato due leggi, ovvero FTC Act e Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA). Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: