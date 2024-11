Ubuntu 24.10 per X1 Elite ora disponibile per più portatili

Dopo la prima anteprima per sviluppatori rilasciata a metà ottobre, la versione di Ubuntu 24.10 per i portatili equipaggiati con i recenti e potenti processori ARM Qualcomm Snapdragon X1 Elite, venduti con Windows 11 edizione ARM come sistema operativo preinstallato, si è aggiornata nuovamente con alcune novità.

Ubuntu 24.10: novità per la versione anteprima pensata per i portatili con Snapdragon X1 Elite

Rispetto alla precedente versione rilasciata lo scorso mese, la versione aggiornata di Ubuntu 24.10 per X1 Elite espande il supporto hardware, fornendo al tempo stesso un’iterazione evoluta del concetto inteso dagli sviluppatori per questa tipologia di portatili. La nuova immagine rimane basata sugli ultimi pacchetti della medesima versione.

Mentre la precedente release era soltanto disponibile per i portatili Lenovo ThinkPad X13s, quella aggiornata può ora funzionare su nuovi modelli, nonostante si tratti comunque di un’immagine ancora sperimentale e non destinata all’utilizzo in versione stabile.

Oltre al Lenovo ThinPad X13s, già menzionato, il supporto di Ubuntu 21.10 per i portatili con Snapdragon X1 Elite si espande anche ad ASUS Vivobook S 15, Dell XPS 13 9345, HP Omnibook X 14 e Lenovo Yoga Slim 7x, dove è già stata installata con successo risultando completamente funzionante. Altri modelli come Dell Latitude 7455, Microsoft Surface Laptop 7, Microsoft Surface Pro 11 e Samsung Galaxy Book 4 Edge riescono a far girare la versione, ma presentano dei problemi che ne impediscono un’esperienza sufficientemente buona.

Tuttavia, anche nei portatili ufficialmente supportati, dove l’installazione del sistema è andata a buon fine, potrebbero comunque mancare delle funzionalità, come ad esempio la gestione dell’alimentazione, l’audio integrato degli altoparlanti, la webcam non ancora supportata e altri problemi che potrebbero verificarsi con il supporto grafico accelerato su alcuni modelli.

Per maggior informazioni su Ubuntu 24.10 per Snapdragon X1 Elite è possibile consultare la pagina dedicata di Ubuntu Discourse, dove è anche possibile leggere molti commenti in merito all’esperienza con questa nuova versione dedicata.