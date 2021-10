Udemy: corso base su Bitcoin e Criptovalute all'86% in meno

Vi interessa il mondo delle criptovalute ma non sapete nulla al riguardo? Volete provare a investire su Bitcoin e altre monete virtuali, magari su piattaforme come eToro, e vi servono nozioni base per iniziare questa avventura? Ebbene, Udemy propone in offerta flash il corso che fa al caso vostro. Pensate, normalmente costa 109,99 Euro, ma solo per oggi e domani scende a 16,99 Euro!

Corso Udemy su Bitcoin e criptovalute: come investire

Il corso in questione, come specificato dal docente Leonardo, non farà sì che già dai primi investimenti possiate sguazzare nell’oro digitale. Delle 41 lezioni dalla durata totale di 3 ore e 20 minuti, buona parte consisterà nell’iscrizione a piattaforme come Coinbase, grazie alle quali potrete ottenere una percentuale bonus in criptovalute minori (come XLM e EOS). Tuttavia, in seguito si parlerà anche di come far fruttare le cripto di cui si sarà in possesso. Il docente darà anche dei piccoli trucchi per evitare di subire i duri colpi della volatilità.

Le sezioni focali del corso su Bitcoin e criptovalute saranno le prime due, mentre le seguenti tratteranno gli ultimi dettagli fondamentali su interessi e l’utilizzo delle piattaforme di trading. Ovviamente il tutto resta un corso base che consentirà di apprendere la mentalità e i meccanismi ideali per investire sul mondo crypto. Si consiglia quindi l’accesso alle lezioni a principianti che vogliono avventurarvisi, soprattutto senza spendere importanti cifre iniziali tra i vari servizi di trading online. Inoltre, in caso di insoddisfazione con il corso, potrete sempre e comunque chiedere il rimborso.

L’intero pacchetto di lezioni in questione costerà solo fino a domani, venerdì 29 ottobre 2021, 16,99 Euro. Il prezzo di listino è di 109,99 Euro, dunque si tratta di uno sconto dell’85%. Un’offerta davvero imperdibile! L’accesso in seguito all’acquisto sarà illimitato ed effettuabile sia su smartphone e tablet che su televisori.