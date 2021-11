Udemy: corso per principianti su Microsoft Azure all'85% in meno!

Assieme al corso Excel su Power Query e Data Modeling, su Udemy in questa giornata di novembre potrete trovare in offerta anche tanti altri contenuti dai temi più disparati. Si parla anche di nozioni prettamente tecniche su piattaforme alquanto complesse. Per esempio, è possibile trovare un corso su Microsoft Azure per principianti a 14,99 Euro. Attenzione, però, perché lo sconto dura solo fino a questa sera!

Udemy: corso base su Microsoft Azure in offerta

Il corso in questione è tenuto dagli Ethical Hacker Italiani, ovvero esperti di rete, sicurezza ed ethical hacking diffusi in tutta Italia. Su Udemy loro sono particolarmente noti per i contenuti offerti, imperdibili per chi vuole sempre imparare qualcosa di nuovo e tecnico in ambito tecnologia.

In questo caso si parla di 134 lezioni per 8 ore e 52 minuti. Il tutto ha inizio dalla consueta e utile introduzione ad Azure, per poi passare a varie sezioni sui servizi offerti. Si parte dallo Storage, passando poi per la sezione chiave dedicata al Networking, ma anche lato security, gestione delle applicazioni e dei database. Infine, il docente si occuperà di fornire qualche nozione base sul cloud Amazon Web Services. Si tratta della principale forma concorrente di Azure, anch’essa utilizzata moltissimo in tutto il mondo.

Questo corso non ha requisiti particolari, trattandosi di contenuti per principianti. Appassionati, sviluppatori, sistemisti, programmatori. Chiunque sia interessato al tema potrà accedervi, semplicemente pagando la quota di 14,99 Euro. Normalmente il corso pratico Microsoft Azure per principianti costa 99,99 Euro. In altre parole, si tratta di uno sconto dell’85%, un’occasione davvero da non perdere. Tuttavia, come accennato in apertura, l’offerta vale solo fino alle 23:59 di oggi, 4 novembre 2021. Di conseguenza, si consiglia di effettuare l’acquisto il prima possibile. Come da prassi Udemy, del resto, avrete accesso illimitato al corso da molteplici piattaforme immediatamente in seguito ad avvenuta transazione. In caso di insoddisfazione, eventualmente, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni.