Cerchi un nuovo Apple Watch? Ci pensa SelfyConto!

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, offre una soluzione pratica e veloce per pagare, investire e gestire il denaro. Con zero canone fino a 30 anni e per il primo anno per tutti i nuovi clienti, SelfyConto si distingue per convenienza e semplicità d’uso. Inoltre, con la promozione in corso permette di ottenere in regalo fantastici prodotti Apple invitando gli amici ad aprire un conto.

Vantaggi di SelfyConto

SelfyConto è a canone zero per i clienti fino ai 30 anni di età e per il primo anno per tutti i nuovi clienti. Sono incluse gratuitamente le principali operazioni bancarie come addebiti utenze, pagamento F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Anche i bonifici SEPA online sono senza costi fino al 31 dicembre 2024 e i prelievi sono a zero commissioni in area Euro.

Invita gli amici e ottieni in regalo prodotti Apple

SelfyConto offre anche un interessante programma referral che permette di ottenere prodotti Apple in regalo invitando amici ad aprire un conto. Ad esempio, portando due amici puoi richiedere un Apple Watch SE, con quattro amici un iPad di decima generazione e con sei amici un iPhone 15.

Carta di debito gratuita

Il conto include una carta di debito gratuita per il primo anno, utilizzabile su circuito Mastercard e disponibile anche in formato digitale, realizzata in PVC 100% riciclato per un’attenzione particolare alla sostenibilità. La carta di credito Mediolanum è personalizzabile con il tuo colore preferito e la tua foto, offrendoti massima flessibilità e stile. Inoltre, è disponibile una carta prepagata che puoi utilizzare per acquisti in tutto il mondo e online, con protezione avanzata tramite Alert SMS e MasterCard SecureCode.

Servizi aggiuntivi e assicurazioni

SelfyConto offre anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi tramite l’App Mediolanum, come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare LifeProject per la protezione dei progetti di vita, e SelfyCare Travel per la copertura assicurativa durante i viaggi. C’è anche SelfyCare Pet per la tutela degli animali domestici e SelfyShop per ottenere finanziamenti senza interessi per acquisti specifici.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.