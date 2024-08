Un nuovo device Apple tutto per te? Scopri la promo SelfyConto

La tua passione per i device Apple ha trovato l’alleato perfetto: SelfyConto di Banca Mediolanum. Non ci credi? Ecco perché: invitando amici ad aprire il conto SelfyConto, puoi ottenere in omaggio un nuovo dispositivo con la Mela. La combinazione è esplosiva: un’offerta con condizioni vantaggiose e dispositivi in regalo, perfetta sia per tech lover sia per nostalgici del regolamento del Monopoli.

Finalmente una promozione che paga la tua indole social. Quale scusa migliore per rimetterti in contatto amici d’infanzia, cugini di secondo grado o vecchi compagni di scuola? Basta aprire il conto e convincere tra due e sei amici a fare altrettanto entro il 30 agosto: tutto qua.

Come ottenere un nuovo device Apple con SelfyConto

Non serve la laurea, perché tutto è molto più semplice di quanto sembri. Apri il conto SelfyConto e inizia a contattare quanti amici puoi. Se ne convinci due, otterrai l’Apple Watch SE, con quattro l’iPad di decima generazione, mentre con sei amici ti ritrovi tra le mani niente meno che l’iPhone 15. Attenzione: i tuoi amici dovranno accreditare lo stipendio sul conto o spendere almeno 500 euro al mese per tre dei primi quattro mesi.

Parliamo degli altri vantaggi di SelfyConto: niente canone per il primo anno e per i giovani Under 30 fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, prelievi gratuiti nell’Eurozona, carta di debito gratuita per il primo anno e una serie di operazioni bancarie senza commissioni: addebiti delle utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici SEPA online.

Puoi anche richiedere la Mediolanum Credit Card, disponibile sia in versione Visa che MasterCard, e la Mediolanum Prepaid Card, perfetta per gli acquisti.

Insomma, questo conto è il migliore per gestire il denaro in modo smart, soprattutto se sei Under 30. Per ulteriori dettagli su come ottenere il nuovo device Apple, clicca sul botton qui sotto.