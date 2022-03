Un nuovo iMac 27" non è nei programmi di Apple

In seguito alla presentazione del Mac Studio e dello Studio Display, Apple ha deciso di rimuovere dal catalogo dei suoi prodotti l’ultimo “superstite” di iMac da 27 pollici con CPU Intel, senza però andare ad annunciare un nuovo modello sostitutivo. In molti, dunque, hanno iniziato a chiedersi quando l’azienda della “mela morsicata” provvederà a lanciare un altro computer della linea, ma a quanto pare ciò non accadrà.

L’iMac da 27 pollici non avrà un successore

Stando infatti a ciò che è stato recentemente riportato dalla redazione di 9to5Mac, che dichiara di aver ricevuto le informazioni da fonti ritenute affidabili, il modello di Mac appena eliminato dal listino non verrà sostituito da un nuovo iMac da 27 pollici con chip M1 e non sono neppure previste varianti con M1 Pro, Max o Ultra.

Nel corso del 2023 dovrebbe poi giungere sul mercato un nuovo iMac, ma sempre da 24 pollici, ovvero una versione rivista di quello già attualmente in vendita e che è stato annunciato nei mesi scorsi, quindi con design invariato, ma con il più potente chip M2, lo stesso che verrà implementato sul futuro MacBook Air.

Chiaramente, trattandosi di indiscrezioni e non di informazioni certe date direttamente da Apple, non è possibile avere la certezza più assoluta che le cose vadano effettivamente in questo modo. Va altresì considerato il fatto che i piani del gruppo di Cupertino possono essere stati soggetti a cambiamenti nel corso del tempo, per cui non è escluso che in precedenza sia effettivamente stata presa in considerazione l’idea di lanciare un nuovo iMac da 27 pollici per poi essere accantonata successivamente in favore di altre linee di computer professionali.