iMac Pro con mini-LED, Apple lo lancerà a giugno?

È già da diverso tempo a questa parte che si parla a più riprese del fatto che Apple abbia intenzione di lanciare sul mercato un iMac Pro e la cosa sembra essere ormai una certezza. Ciò che resta da capire è quando ciò avverrà e quali specifiche avrà il computer. A schiarire le idee al riguardo ci ha pensato Ross Young.

iMac Pro: a giugno, con display da 27′, mini-LED e chip M1 Pro o Max

Nelle scorse ore, infatti, il noto analista ha fatto presente che, sebbene Apple abbia recentemente effettuato la registrazione di tre Mac nel database CEE, cosa che ha subito fatto pensare all’imminente lancio dell’iMac Pro, il nuovo computer in questione non arriverà sul mercato in primavera, bensì in estate, più precisamente a giugno, teoricamente in occasione della WWDC.

La previsione dell’analista si basa sul fatto che a suo avviso Apple deve ancora completare alcune pratiche necessarie per la messa a punto del computer e vuole disporre di scorte sufficienti al momento dell’inizio delle vendite.

Per quel che concerne le specifiche tecniche, l’iMac Pro verrà venduto come alternativa di fascia alta rispetto ai nuovi iMac da 24 pollici con chip M1 lanciati nei mesi scorsi, quindi dovrebbe presentare anche uno schermo di dimensioni maggiori, presumibilmente da 27 pollici, e sarà allineato ai MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max come target di utenza.

Per quel che concerne la tecnologia usata per lo schermo, dovrebbe essere integrato un display mini-LED con 1.000 zone e oltre 4.000 mini LED. Per quanto riguarda i processori, invece, gli utenti pare che potranno scegliere tra le versioni M1 Pro e M1 Max.