Una buona VPN che costa poco: con AtlasVPN bastano 1,61 euro al mese

Scegliere una buona VPN significa poter utilizzare un servizio completo e senza limitazioni. L’utilizzo di questo servizio, però, non deve comportare una spesa eccessiva: una buona VPN, infatti, può garantire un servizio soddisfacente, con una connessione protetta e sicura, ad un prezzo contenuto.

È il caso di AtlasVPN. Scegliendo il piano biennale, infatti, si potrà accedere ad un abbonamento da 27 mesi (ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi) con una spesa complessiva scontata dell’83%. Per effetto della promozione in corso, quindi, è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,61 euro al mese.

Per richiedere l’offerta e attivare la nuova VPN è possibile consultare il sito di AtlasVPN tramite il link qui di sotto.

AtlasVPN: un’ottima VPN ad un prezzo ridotto

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN riesce ad abbinare un servizio completo con una spesa ridotta. La VPN garantisce:

una connessione senza limiti di banda con la protezione della crittografia del traffico dati ed una politica no log per garantire la privacy dell’utente

con la ed una per garantire la privacy dell’utente una rete di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente i limiti geografici dei servizi web come le piattaforme di streaming

sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente i limiti geografici dei servizi web come le piattaforme di streaming la possibilità di utilizzare la VPN con un numero illimitato di dispositivi

Grazie alla promozione dedicata al piano biennale, è possibile attivare la VPN con una spesa di 43 euro per 27 mesi di abbonamento. In totale, quindi, si registrerà una spesa di appena 1,61 euro al mese per un accesso completo e senza limitazioni alla rete VPN per un lungo periodo di tempo.

AtlasVPN consente di abbinare un servizio al top ad un prezzo contenuto. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Sul mercato ci sono diverse alternative ad AtlasVPN: la tabella qui di sotto riassume quelle che sono le migliori VPN del momento su cui puntare:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.