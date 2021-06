Un'estate intera di musica gratis? OGGI puoi

L'occasione torna e anche quest'anno hai l'opportunità di ascoltare musica gratis per tutta l'estate con un semplice click. Il conto è presto fatto: se ti abboni OGGI, prima che l'offerta possa scadere, significa avere luglio, agosto e settembre ampiamente coperti, con accesso illimitato a 70 milioni di brani senza dover spendere nemmeno un centesimo.

L'offerta (parallela ma indipendente a quella del Prime Day) è quella annunciata da Amazon con il servizio Amazon Music Unlimited, che offre:

Accesso illimitato a 70 milioni di brani: incluse le ultime uscite, gli artisti ed album più celebri e migliaia di playlist e stazioni radio

Musica nuova sempre: accesso immediato alle ultime uscite

Ascolto senza pubblicità: nessuna interruzione e alta qualità audio

Ascolto offline: scarica la tua musica preferita ed ascolta ovunque ti trovi

Ascolto senza mani con Alexa: incluse esclusive funzionalità per il controllo vocale

Non ci sono costi all'ingresso. Non ci sono costi in uscita (è sufficiente cancellarsi prima della scadenza dell'abbonamento). Non ci sono limiti di ascolto. Amazon vuol semplicemente fare in modo che gli appassionati possano assaggiare la bontà del proprio servizio durante la corsa mattutina, in spiaggia, durante le passeggiate estive o magari per impreziosire la tua esperienza sui dispositivi Alexa sparsi per la casa.

Per approfittare dell'offerta di tre mesi GRATIS su Amazon Music Unlimited, l'occasione è qui.