UNHCR accetta donazioni in Binance USD

Binance Charity ha inviato all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) una donazione di 2,5 milioni di dollari in Binance USD. Tale importo è stato destinato a questa Agenzia delle Nazioni Unite per aiutare i bambini vittime della guerra in Ucraina, oltre a supportare i suoi sfollati.

La notizia importante, che determina il livello di adozione crittografica, riguarda proprio la modalità della donazione. Infatti, il denaro inviato da Binance Charity, come già anticipato, era in criptovalute e, nello specifico, in Binance USD.

UNHCR ha ricevuto 2,5 milioni di dollari in Binance USD

UNHCR ha ricevuto ben 2,5 milioni di dollari in Binance USD. Queste donazioni sono supportate dalla stablecoin BUSD che, a sua volta, è supportata dal dollaro. Un’iniziativa interessante che segna il livello di adozione delle criptovalute in questa guerra tra Russia e Ucraina. Ecco cosa ha dichiarato Marie Gray, direttore esecutivo e CEO negli USA di UNHCR:

Questo generoso sostegno cambierà la vita delle famiglie costrette a fuggire e, cosa ancora più importante, mostrerà alle famiglie che una comunità globale premurosa e impegnata si sta facendo avanti per aiutarle nei loro momenti più bui.

A questa dichiarazione si è aggiunta anche quella di Helen Hai, Head di Binance Charity:

Ogni giorno vediamo più vittime, più distruzione, più vite perse. Il nostro cuore soffre per il popolo ucraino. Siamo orgogliosi di essere stati in grado di collaborare con l’UNHCR per fornire la sua prima donazione di criptovalute BUSD. Gli instancabili sforzi dell’UNHCR e l’esperienza impareggiabile nell’assistenza ai rifugiati, li rendono una scelta ovvia da sostenere come parte dei nostri 10 milioni di dollari in donazioni di criptovalute.

In totale, le donazioni in criptovalute inviate dai vari enti all’Ucraina ammontano a circa 108 milioni di dollari. Tuttavia il Paese che sta cercando di difendersi dall’invasione russa ha dichiarato di voler raggiungere almeno i 200 milioni di dollari.

Il settore crittografico sta avendo un ruolo importante in questa guerra a favore dell’Ucraina. Servirsi di questa rete ha permesso agli attori di questo conflitto di ricevere donazioni in modo semplice, sicuro e, soprattutto, veloce.

