Come vedere Uruguay-Corea del Sud in streaming (Mondiali)

Uruguay-Corea del Sud inaugura il gruppo H nei mondiali di calcio in Qatar, lo stesso che include anche le nazionali di Ghana e Portogallo. I pronostici sono a favore dei sudamericani, ma attenzione agli asiatici, già capaci in passato di far scivolare squadre ben più blasonate (Italia compresa). Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dell’impianto della capitale Doha (che ha già ospitato Danimarca-Tunisia) alle ore 14:00 di giovedì 24 novembre. Chi lo desidera. può vedere la partita in streaming gratis.

Uruguay-Corea del Sud: guarda la partita in diretta streaming

È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay, accessibile in modo libero da tutti e a costo zero, senza alcun abbonamento o sottoscrizione premium. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet e i computer. Vale lo stesso per le TV dotate di una connessione a Internet. Tutti i 64 incontri del torneo, infatti, sono un’esclusiva del servizio pubblico. In alternativa, per chi è a casa, c’è la possibilità di sintonizzare il televisore su Rai 2. Non manca nemmeno il supporto alla risoluzione 4K per chi è in possesso di uno schermo compatibile.

Nel corso della loro storia, le due nazionali hanno incrociato i loro cammini già sette volte, tra il 1982 e il 2018. Il bilancio è nettamente a favore dei sudamericani, con cinque vittorie (una di queste ai mondiali 2010 in Sudafrica per 2-1), un pareggio e una sola sconfitta.

È possibile seguire in diretta Uruguay-Corea del Sud con telecronaca in italiano anche dall’estero. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Così facendo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

