Usare la modalità vocale avanzata in ChatGPT dall'Italia: il trucco che pochi conoscono

Sei rimasto colpito dalla nuova modalità vocale avanzata di ChatGPT, disponibile ora in 50 lingue? Peccato però che in Italia non sia ancora accessibile. Nondimeno, esiste un trucco per poterla sfruttare anche dal nostro Paese nonostante non sia ancora accessibile e non si sappia quando lo sarà. Scarica e installa subito NordVPN sui tuoi dispositivi.

Questa VPN è la soluzione per superare questo limite geografico. Infatti, secondo quanto pubblicato in un comunicato ufficiale di ChatGPT “a partire dal 1° ottobre 2024, Advanced Voice è disponibile per tutti gli utenti Enterprise, Edu, Team e per la maggior parte degli utenti Plus e Free, a eccezione di quelli nell’Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Advanced Voice è disponibile per gli account Enterprise ed Edu nell’Unione Europea“.

Cosa stai aspettando? Vediamo subito il trucco che in pochi conoscono per utilizzare la nuova modalità vocale avanzata di ChatGPT anche dall’Italia aggirando le limitazioni geografiche imposte.

ChatGPT: come impostare NordVPN per ottenere la modalità vocale avanzata

Nonostante Advanced Voice, la modalità vocale avanzata di ChatGPT, non sia disponibile in Italia, è possibile aggirare questo limite con una buona VPN. Scarica e installa subito NordVPN sui tuoi dispositivi. Noi lo abbiamo fatto e il risultato è sorprendente.

I passaggi sono semplici e veloci. Te li riportiamo qui sotto in ordine di esecuzione e garantiscono il 100% di efficacia:

scarica NordVPN sul tuo dispositivo e accedi con un account legato a un abbonamento attivo; pulisci la cache e i dati dell’app ChatGPT (solo su Android, con i dispositivi Apple non è necessario); connettiti a un server USA su NordVPN, ad esempio Salt Lake City che non dà problemi; torna su ChatGPT e goditi Advanced Voice.

Ti ricordiamo però che la modalità vocale avanzata è solitamente disponibile per gli utenti che hanno un piano ChatGPT Plus e che utilizzano GPT-4. Verifica di essere abbonato a questo piano per poterla utilizzare, altrimenti sottoscrivi un abbonamento.