Valvole termostatiche Wifi: il Prime Day di Netatmo

Netatmo consacra il Prime Day di Amazon con uno sconto del 37% sulle proprie valvole termostatiche smart (il prezzo passa infatti da 90,34 a 56,74 euro). Se la valvola termostatica nasce anzitutto come occasione di risparmio, consentendo di regolare uno ad uno i termosifoni di casa, allora questa è l’occasione giusta per una vera e propria rivoluzione per il proprio riscaldamento. Senza dover investire in alcunché a livello di impianto, infatti, è sufficiente affidarsi a queste unità intelligenti per poter gestire da app il riscaldamento in ogni singola stanza.

Si parte con uno starter kit: comprende due valvole e un hub per il controllo remoto, con prezzo che per l’occasione scende da 184 euro a 129 euro (-30%) e rappresenta l’inizio di un sistema più complesso che può creare forti occasioni di risparmio sui consumi. Ecco come.

Valvole termostatiche: come risparmiare

Le valvole termostatiche hanno un funzionamento di per sé elementare: possono monitorare la temperatura e ricevere ordini, aprendo o chiudendo il flusso dell’acqua calda per regolare di conseguenza il riscaldamento. Grazie a questa soluzione un impianto di riscaldamento tradizionale può improvvisamente essere suddiviso in zone, regolando la temperatura di ognuna in modi differenziati anche nell’arco della giornata.

Uno sconto simile implica un risparmio pari a 33,6 euro per ogni singolo termosifone di casa (o almeno quelli nei quali si intende regolare individualmente la temperatura, potendo così ad esempio isolare specifiche zone o scaldarle soltanto in momenti particolari della giornata: se a questo si somma il risparmio in termini di consumi e i vantaggi in termini di benessere, la valvola termostatica smart non è soltanto preziosa, ma è un vero e proprio toccasana per il portafoglio.

La si potrebbe ad esempio utilizzare per avere una temperatura più bassa nella zona notte, autorizzando uno spegnimento anticipato o una accensione mattutina che consenta di scaldare l’ambiente prima di scendere dal letto. La suddivisione in zone cambia tutto, perché trasforma un sistema tradizionale centralizzato in un sistema smart, sfruttando sensori e controlli distribuiti che consentono di parcellizzare i comandi e segmentare l’impianto.

L’ingombro è minimo e v’è piena compatibilità con Apple HomeKit, Assistente Google e Alexa. La connessione avviene tramite modulo Wifi incluso nel corpo della valvola. Un investimento interessante, soprattutto laddove la casa non consente investimenti semplici in un sistema domotico: è sufficiente avvitare la valvola al termosifone e il gioco è fatto. Con lo sconto, inoltre, è tutto ancor più conveniente.