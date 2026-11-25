La Commissione europea potrebbe infliggere sanzioni a Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos per la violazione del Digital Services Act (DSA). Le quattro piattaforme per adulti non hanno ancora implementato un sistema efficace per la verifica dell’età. I rimedi proposti finora sono stati considerati insufficienti.

I minori possono accedere ai contenuti

L’indagine nei confronti di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos è stata avviata a fine maggio 2025. L’accesso alle quattro piattaforme per adulti è possibile solo dichiarando di essere maggiorenni. Altre misure adottate, come l’oscuramento delle pagine, gli avvisi sui contenuti e l’etichetta “Riservato agli adulti”, non impediscono ai minori di accedere ai contenuti.

Stripchat non è più considerata una VLOP (Very Large Online Platform), in quanto il numero di utenti attivi mensili è inferiore alla soglia (45 milioni), ma deve comunque rispettare l’obbligo di proteggere i minori, come previsto dal Digital Services Act per le piattaforme di qualsiasi dimensione.

A fine marzo 2026, la Commissione europea ha accertato diverse violazioni del DSA, una delle quali è l’assenza di un sistema efficace per la verifica dell’età che impedisca ai minori di 18 anni l’accesso ai contenuti. Le quattro piattaforme hanno comunicato vari rimedi per risolvere il problema, ma sono stati ritenuti insufficienti.

Le discussioni con la Commissione sono ancora in corso. Secondo alcuni funzionari, Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos non riusciranno ad evitare una sanzione che, in base al DSA, potrebbe arrivare fino al 6% delle entrate globali annuali. In futuro, la verifica dell’età verrà effettuata con gli EU Digital Identity Wallet (IT-Wallet in Italia). Fino ad allora, gli utenti dovranno usare un’app dedicata (ancora in sviluppo).