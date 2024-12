Very Mobile: 150 Giga in 5G a soli 5,99€ al mese per sempre

Navigare in 5G con una connessione veloce e affidabile non è mai stato così conveniente. Very Mobile, l’operatore mobile low-cost, ha lanciato un’offerta imperdibile: 150 Giga in 5G al costo di soli 5,99€ al mese, senza costi nascosti o sorprese. Questa promozione è pensata per chi cerca un piano ricco di servizi, con una trasparenza totale e una semplicità di gestione che ha reso l’operatore una delle scelte preferite dagli utenti. Vediamo nel dettaglio cosa comprende.

Very Mobile 5,99€: cosa include l’offerta

L’offerta di Very Mobile a 5,99€ al mese è ideale per chi desidera navigare, comunicare e restare connesso senza limiti. Ecco cosa offre:

150 Giga di traffico internet in 5G , utilizzabile nelle aree coperte dalla rete ad alta velocità;

, utilizzabile nelle aree coperte dalla rete ad alta velocità; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Roaming incluso in UE , con 7,6 Giga disponibili per navigare all’interno dei Paesi dell’Unione Europea;

, con 7,6 Giga disponibili per navigare all’interno dei Paesi dell’Unione Europea; Nessun costo nascosto, per una trasparenza totale e nessun addebito extra imprevisto.

L’attivazione dell’offerta è gratuita e inclusi ci sono anche 2 mesi extra gratis. Ma Very Mobile non si limita a offrire una tariffa vantaggiosa: garantisce anche una gestione semplice e intuitiva del piano grazie all’app ufficiale, con cui si possono monitorare in tempo reale i consumi, ricaricare il credito e modificare le impostazioni del tuo piano con pochi tocchi.

Inoltre, l’offerta include servizi come la segreteria telefonica gratuita, il blocco dei numeri a pagamento e la possibilità di usare i Giga come hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Visita il sito ufficiale di Very Mobile per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta in pochi minuti. Non lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva.