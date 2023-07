Viaggia con YOU, la Carta di Credito che ti regala l'assicurazione

Non cambiare banca, cambia Carta di Credito! Grazie a Carta YOU hai tantissimi vantaggi incredibili e un sistema smart per la gestione dei tuoi pagamenti quotidiani e straordinari. Richiedila subito in soli 2 minuti. Ti arriva direttamente a casa tua gratis in pochissimi giorni e la attivi online in un attimo. Semplice come acquistare qualcosa in un negozio in modo sicuro e senza sorprese.

Infatti, Carta YOU è senza commissioni annuali per sempre. Nessun vincolo e nessun aumento in futuro. Inoltre, è anche senza commissioni nei bancomati di tutto il mondo e per gli acquisti effettuati all’estero. Tra l’altro, questa soluzione MasterCard Gold include anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa, che copre qualsiasi emergenza tua e dei tuoi famigliari.

Grazie a questa Carta di Credito innovativa, offerta da Advanzia Bank, ti assicuri un servizio efficiente, semplice e intuitivo oltre che sicuro. Tutto questo e molto altro ancora senza dover cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente. Carta YOU è compatibile con qualsiasi istituto bancario, basta indicare il codice IBAN sul quale addebitare le somme accumulate nel mese.

Carta di Credito YOU: innovativa, vantaggiosa e senza commissioni

Richiedi subito la Carta di Credito YOU e ottieni tutti i suoi vantaggi. Grazie a questa soluzione hai tra le mani una MasterCard Gold con tutti i benefici e la sicurezza di questo colosso dei pagamenti digitali. In più, entri a far parte di un mondo di servizi inclusi eccezionali offerti da Advanzia Bank solo per te:

accedi a tutte le funzionalità senza commissioni annuali per sempre a zero euro in modo permanente;

per sempre a zero euro in modo permanente; preleva denaro in contante su più di un milione di sportelli automatici senza commissioni;

denaro in contante su più di un milione di sportelli automatici senza commissioni; acquista all’estero in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo senza commissioni;

ricevi un’ assicurazione di viaggio gratuita e completa per una copertura eccellente quando sei in viaggio;

e completa per una copertura eccellente quando sei in viaggio; credito gratuito differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti;

fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti; senza cambiare banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.