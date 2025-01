Hai in programma un viaggio all'estero? Risparmia con l'eSIM Saily

Con le eSIM Saily navighi alla massima velocità disponibile in tutto il mondo dicendo addio al costoso roaming. Se hai in programma un viaggio all’estero scegli la tua destinazione e attiva uno dei piani dati disponibili. A prezzi ultra competitivi, offrono diversi vantaggi che rendono la scelta interessante.

Grazie alla politica di Saily tutto è pratico e semplice all’uso. Infatti, l’attivazione è rapida e semplice tramite app, senza necessità di schede fisiche. In questo modo mantieni attivo il tuo numero italiano con la SIM nello smartphone e navighi grazie alla nuova eSIM. Puoi acquistare e configurare la eSIM prima del viaggio, così quando arrivi sei subito pronto a navigare senza costi aggiuntivi.

Inoltre, grazie alle eSIM Saily hai non solo convenienza, ma anche copertura. Infatti, il servizio è disponibile in oltre 150 paesi di tutto il mondo e si appoggia alle migliori compagnie telefoniche. I piani dati disponibili all’attivazione sono estremamente economici. Puoi navigare a partire da circa 3€ per molte destinazioni, risultando un servizio molto più economico rispetto al roaming dati.

eSIM Saily: sicurezza e affidabilità

Con le eSIM Saily risparmi in oltre 150 paesi. Scegli la tua destinazione e attiva uno dei piani dati disponibili. Una volta acquistata la tua eSIM devi semplicemente attivarla poco prima del viaggio così che quando arrivi a destinazione sei subito pronto a navigare.

Ma il servizio offerto da Saily non è solo economico. Infatti, essendo creato e gestito da Nord Security, l’azienda che sta dietro NordVPN, hai anche garanzia di sicurezza. In sostanza, hai funzionalità di protezione integrate come cambio posizione virtuale e blocco pubblicità. A questo aggiungi anche la protezione dai rischi legati all’uso di reti WiFi pubbliche non protette.

La soluzione eSIM Saily è flessibile. Infatti, non hai alcun vincolo o contratto a lungo termine. Ricarichi il traffico senza cambiare eSIM ed è compatibile con oltre 130 dispositivi diversi. A questo aggiungici anche un supporto via chat disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con possibilità di rimborso in caso di problemi.