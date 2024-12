Vipps è la prima app concorrente di Apple Pay. Vipps MobilePay è quindi la prima azienda al mondo ad offrire un’alternativa su iPhone. Grazie all’accordo tra Apple e Commissione europea, gli utenti norvegesi possono sfruttare la funzionalità “tap and go” per i pagamenti contactless. La versione più recente può essere scaricata da App Store.

Vipps può sostituire Apple Pay

Vipps è disponibile da tempo su iOS. Può essere utilizzata per inviare e ricevere denaro tra Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, condividere spese con amici e familiari, pagare online e nei negozi. Ma solo con la versione 7.50 del 9 dicembre permette di sfruttare il chip NFC degli iPhone per effettuare pagamenti contactless.

Questa funzionalità, al momento disponibile solo in Norvegia (arriverà anche in Danimarca, Finlandia e Svezia nel 2025), era in precedenza ostacolata dalle regole di Apple. La Commissione europea ha avviato un’indagine nel 2020 e, circa due anni dopo, ha confermato l’abuso di posizione dominante perché solo Apple Pay poteva accedere al chip NFC.

L’indagine è stata chiusa a luglio 2024. La Commissione ha accettato gli impegni di Apple, tra cui la possibilità per altre app di accedere al chip NFC per i pagamenti contactless. La funzionalità “tap and go” è disponibile in Europa e altri sette paesi (Australia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile, Giappone e Regno Unito) con iOS 18.1.

Gli utenti norvegesi possono anche impostare Vipps come app predefinita. L’app supporta SpareBank 1, DNB e altre 40 banche locali. Il “tap and go” funziona con tutti i POS che accettano carte BankAxept, il sistema di pagamento nazionale. Entro l’estate 2025 verrà aggiunto il supporto per i circuiti Visa e Mastercard.