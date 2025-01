VirtualBox 7.1.6: correzioni per Windows 11 e altre novità

VirtualBox 7.1.6, il popolare software per la virtualizzazione e la creazione di ambienti virtuali, è stato ufficialmente rilasciato dagli sviluppatori con diversi aggiornamenti al seguito, tra cui delle correzioni relative a Windows 11 24H2, aggiornamenti per il kernel Linux, miglioramenti all’interfaccia grafica e alla gestione delle macchine virtuali.

VirtualBox 7.1.6: le novità

Tra i cambiamenti più importanti di VirtualBox 7.1.6 c’è una correzione destinata a Windows 11 24H2 che va ad eliminare un problema critico che potevano riscontrare le macchine virtuali, causando in rare circostanze la schermata blu.

Per Linux, viene finalmente sistemato il problema che causava un fastidioso farfallio dello schermo quando viene utilizzata una scheda grafica VMSVGA, garantendo così un’esperienza più solida e fluida. L’aggiornamento include poi il supporto iniziale per le più recenti versioni del kernel, come Linux 6.13, insieme a ulteriori migliorie per le versioni 6.12 e 6.4 nelle Linux Guest Additions, oltre che il supporto per RHEL (Red Had Enterprise Linux) 9.6.

A ricevere molte attenzioni su VirtualBox 7.1.6 è anche l’interfaccia utente, che ha ricevuto diversi aggiornamenti per rendere l’esperienza ulteriormente più intuitiva e raffinata. I principali cambiamenti includono il ripristino della funzionalità per la modifica degli adattatori bridge all’avvio della VM, la risoluzione dei problemi con l’attivazione della modalità senza interruzioni in base agli eventi di stato delle aggiunte degli ospiti, correzione di rari crash che si verificavano sugli host macOS alla chiusura dell’applicazione e il ripristino del tasto “Aiuto” mancante nelle impostazioni e nelle scorciatoie associate.

L’interfaccia ha anche subito degli aggiornamenti nelle preferenze, che adesso rappresentano meglio le opzioni disattivate quando vengono usati determinati temi Linux. A ciò si aggiunge un’esperienza più fluida per le impostazioni avanzate e le aree di dialogo. Chi fa uso della riga di comando, potrà ora beneficiare della possibilità di esportare e importare VM che contengono controller di archiviazione NVMe, attraverso il gestore VBoxManage, garantendo maggior flessibilità negli ambienti virtuali ad alte prestazioni.

Altre novità su VirtualBox 7.1.6 riguardano miglioramenti alla rete, per maggiori prestazioni, un’installazione più compatibile e fluida dei driver sugli host Windows e Windows Server 2025 e altro, che è possibile consultare nella lista ufficiale, disponibile nella sezione download.