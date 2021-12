Visa e Nuvei: arrivano le prime carte di debito crypto

Dopo una prima partnership avviata già da qualche tempo, ora Visa e Nuvei hanno solidarizzato i loro intenti commerciali. Infatti sono pronte al lancio le prime carte di debito crypto. Destinate al mercato europeo e a quello del Regno Unito, sono l'effettiva dimostrazione di come le criptovalute siano ormai intese come il futuro dei mercati. Un modo per concretizzare ciò che molti aspettano da tempo, poter acquistare pagando in criptovalute.

Visa e Nuvei unite nel lancio delle nuove carte di debito crypto

Il vantaggio di una carta di debito crypto è che chiunque la possieda può acquistare pagando con le proprie criptovalute che vengono all'istante convertite in denaro fiat. Una comodità estrema che permette così di sdoganare un mercato per ora fin troppo coercizzato secondo alcuni. Grazie a queste carte di debito crypto, che a breve saranno realizzate anche con Simplex Banking, l'utente potrà pagare ovunque sia accettato il circuito Visa.

Ecco cosa ha dichiarato, in merito al formidabile lancio delle carte di debito crypto, Nikola Plecas, direttore Soluzioni Crypto Europa per Visa:

La consapevolezza delle criptovalute è aumentata significativamente tra i consumatori in tutta Europa, con conseguente aumento dell’adozione in quanto più persone cercano di accedere alle criptovalute. Siamo entusiasti di essere parte di questo, e approfondendo ulteriormente il nostro rapporto con Nuvei, siamo lieti di fornire ai consumatori un modo semplice e sicuro per spendere le loro criptovalute.

Non ci sono dubbi, Visa è sempre più coinvolta nel mondo delle crypto. Si vede la sua volontà nel trovare soluzioni ancora più pratiche per rendere l'accesso a questo settore ancora più facile. Basti pensare al nuovo servizio di consulenza crypto inaugurato solo pochi giorni fa per clienti e privati.

Concludiamo con quanto ha invece espresso Philip Fayer, CEO di Nuvei: