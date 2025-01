La visione coraggiosa di Trump tra criptovalute e AI

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in questi giorni ha firmato una serie di ordini esecutivi. Questi sono evidentemente volti a rafforzare la leadership americana nei settori dell’AI e delle criptovalute. Si tratta di azioni che segnano un significativo cambio di rotta rispetto alle politiche dell’amministrazione precedente.

Come tali mirano a posizionare gli Stati Uniti come leader globale in queste tecnologie emergenti. Infatti, Trump, prima di essere eletto, in campagna elettorale aveva dichiarato: “Stiamo abbracciando il futuro con le criptovalute e lasciandoci alle spalle le grandi banche lente e obsolete. Per troppo tempo l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie. È tempo di prendere posizione, insieme”.

Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, aveva spiegato che l’elezione di Donald Trump stava portando benefici al settore crypto: “Il mercato delle criptovalute è cresciuto di oltre 1 trilione di dollari da quando Trump ha vinto. È chiaro che Donald Trump ha abbracciato le crypto e le crypto hanno abbracciato Donald Trump“.

Donald Trump e gli ordini esecutivi su AI e criptovalute

Vediamo nello specifico quali sono gli obiettivi di questi ordini esecutivi su AI e Criptovalute firmati da Donald Trump.

Ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale. Il primo ordine esecutivo è intitolato: “Rimuovere le barriere alla leadership americana nell’intelligenza artificiale”. Questo stabilisce l’obiettivo di “sostenere e migliorare il dominio globale dell’America nell’IA per promuovere la prosperità umana, la competitività economica e la sicurezza nazionale”. Inoltre, prevede lo sviluppo di un Piano d’Azione per l’AI entro 180 giorni, con l’intento di creare sistemi “liberi da pregiudizi ideologici o agende sociali ingegnerizzate”.

Gli Stati Uniti – ha dichiarato Donald Trump – sono stati a lungo all’avanguardia nell’innovazione dell’intelligenza artificiale, guidati dalla forza dei nostri mercati liberi, dalle istituzioni di ricerca di livello mondiale e dallo spirito imprenditoriale.

Ordine esecutivo sulle criptovalute . Il secondo ordine esecutivo è intitolato: “Rafforzare la leadership americana nella tecnologia finanziaria digitale”. Questo mira a promuovere l’industria delle criptovalute negli Stati Uniti d’America. Questo ordine istituisce un gruppo di lavoro incaricato di: Proporre un nuovo quadro normativo per le attività digitali; Esplorare la creazione di una riserva nazionale di attività digitali; Proteggere i servizi bancari per le aziende crypto; Vietare la creazione di valute digitali della banca centrale.

Il settore delle attività digitali – ha dichiarato Donald Trump – è vitale per l’innovazione e il progresso economico negli Stati Uniti, nonché per la leadership globale della nostra nazione.

In conclusione, questi ordini esecutivi rappresentano un tentativo ambizioso per Donald Trump di riaffermare la leadership tecnologica degli Stati Uniti attraverso criptovalute e AI, ma il loro successo dipenderà dall’effettiva implementazione e dalla risposta del settore privato e della comunità internazionale.