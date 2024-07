VPN che costa quanto mezzo kg di ciliegie: ecco quale

PrivadoVPN è una VPN dalla Svizzera che offre servizi a un prezzo davvero competitivo: costa quanto mezzo kg di ciliegie! Cosa c’è di meglio di proteggere la propria privacy risparmiando? Con oltre 20 anni di esperienza alle spalle, il team di PrivadoVPN sa esattamente come costruire e mantenere infrastrutture sicure. Sono supportati dalle migliori leggi sulla privacy a livello mondiale, per questo garantiscono un livello di sicurezza invidiabile.

Offerta incredibile: VPN che costa quanto mezzo kg di ciliegie

L’ultima offerta di PrivadoVPN prevede un piano biennale a soli 1,48 euro al mese, con lo sconto del 87%. In aggiunta, riceverai ben 3 mesi extra di servizio gratuito e la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi. Non male per un investimento così ridotto.

L’offerta continua con il blocco degli annunci pubblicitari e una rigida politica no-log, garantendo che nessun dato utente venga memorizzato. In sostanza, una sicurezza aggiuntiva. La crittografia avanzata protegge i dati personali da occhi indiscreti e malware, offrendo così tranquillità sia a casa che in viaggio.

PrivadoVPN non discrimina nessun dispositivo. Che tu abbia un PC Windows, un Mac, un iPhone, un iPad o un dispositivo Android, è perfettamente compatibile. Questa versatilità permette di proteggere ogni aspetto online della tua vita, inclusi i dispositivi dei familiari.

Gli utenti che temono di rimanere insoddisfatti possono dormire sonni tranquilli. PrivadoVPN offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Se per qualsiasi motivo il servizio non dovesse essere all’altezza delle tue aspettative, il rimborso totale è assicurato senza complicazioni.

Tagliando corto, è raro trovare una combinazione di prezzo basso e alte prestazioni in un’unica offerta. PrivadoVPN sembra aver trovato la formula magica per questo. Proteggere la propria identità online non è mai stato così conveniente. In fondo, costa quanto mezzo kg di ciliegie!