VPN e antivirus insieme a un prezzo scontatissimo con Norton 360

Nel 2024, per una migliore sicurezza e privacy online un buon antivirus non è più sufficiente. Poteva esserlo forse cinque-dieci anni fa, ma oggi è irrealistico credere di essere protetti o navigare senza essere tracciati se non ci si affida a un software all-in-one, che comprenda cioè sia un potente antivirus che una qualificata VPN.

Una delle migliori soluzioni in questo senso è garantita dai piani Norton 360 di Norton Antivirus. Tra questi si annovera Norton 360 Deluxe, che a meno di 3 euro al mese per 12 mesi offre una protezione avanzata sul fronte della sicurezza e una navigazione in completo anonimato.

Norton 360 Deluxe: VPN e antivirus insieme a meno di 3 euro al mese

Il piano Deluxe di Norton 360 include un potente sistema antivirus ereditato dal know-how di Norton Antivirus. Una protezione non solo dalle minacce online esistenti, ma anche quelle nuove, al fine di salvaguardare le informazioni riservate e quelle finanziarie quando si è connessi online.

Accanto al sistema antivirus c’è il servizio VPN, acronimo di virtual private network. Si tratta di un servizio che consente di navigare in completo anonimato e senza essere tracciati dalle aziende di terze parti. Ciò offre un contributo essenziale per mantenere al sicuro i propri dati personali più sensibili, come possono essere ad esempio le password e gli estremi dei conti bancari.

Ci sono poi altri servizi che rendono Norton 360 Deluxe una delle migliori soluzioni in questo settore: dal robusto password manager al backup del PC nel cloud, utile come misura preventiva per salvare file e documenti da un eventuale guasto dell’unità disco, attacco ransomware o furto.

L’account Norton 360 Deluxe è in offerta al prezzo scontato di 2,92 euro al mese per 12 mesi, per effetto del 66% di sconto applicato nell’ambito dell’ultima promozione. Nel caso il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.