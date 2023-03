VPN sicura e affidabile: ora bastano 0,26 euro al giorno

Scegliere una nuova VPN richiede un’analisi attenta al fine di individuare un’opzione che sia davvero sicura e affidabile. Sul mercato ci sono svariati servizi VPN ma solo alcuni riescono a soddisfare tutti i requisiti minimi di sicurezza, affidabilità e velocità di connessione. Tra le migliori soluzioni disponibili in questo momento troviamo ExpressVPN, servizio tra i più noti ed affidabili sul mercato. ExpressVPN può contare su un grande apprezzamento da parte della community e su di un punteggio di 4,6 su 5 su TrustPilot e di 4,7 su 5 sull’AppStore di Apple.

A rendere ancora più interessante la scelta di ExpressVPN, come nuova VPN sicura e affidabile, c’è l’offerta in corso: il piano annuale di ExpressVPN viene ora proposto al prezzo scontato del 35% con un costo complessivo di circa 96 euro (pagabili in 3 rate scegliendo PayPal come strumento di pagamento). L’importo in questione si traduce in una spesa di 8,05 euro al mese e i 0,26 euro al giorno. Si tratta, quindi, di una spesa minima in rapporto all’efficacia di questa VPN.

ExpressVPN: perché sceglierà come nuova VPN sicura e affidabile da attivare oggi

ExpressVPN presenta un servizio particolarmente ricco e completo, con diverse caratteristiche in grado di fare la differenza. Scegliere questa VPN consente di:

poter contare su di un network di centinaia di server sparsi in 94 Paesi al mondo in modo da aggirare i limiti geografici dei servizi web, come quelli definiti dalle piattaforme di streaming, senza problemi

in modo da aggirare i limiti geografici dei servizi web, come quelli definiti dalle piattaforme di streaming, senza problemi possibilità di mascherare il proprio IP reale utilizzando i server VPN e ottenere così una navigazione anonima

utilizzando i server VPN e ottenere così una navigazione anonima utilizzo della VPN su qualsiasi dispositivo grazie alle app per Windows, Mac, iOS, Android, Linux e altre piattaforme

e altre piattaforme crittografia AES a 256 bit per il traffico dati

per il traffico dati politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’utente

ExpressVPN è ora disponibile in offerta al prezzo scontato del 35% scegliendo l’abbonamento annuale. Il costo complessivo (96 euro pagabili in 3 rate con PayPal) si riduce a 8,05 euro al mese e ad appena 0,26 euro al giorno grazie all’offerta in corso, disponibile al link qui di sotto.

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN segnaliamo che la tabella qui di seguito consente offre una panoramica completa dei servizi migliori sul mercato in questo momento:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.