Vulkan 1.3.300 si aggiorna con una funzionalità Nvidia

La nuova versione delle librerie open source Vulkan 1.3.300 sviluppate da Khronos Group, a cui contribuisce anche AMD, si è da poco aggiornata con diverse correzioni e una nuova funzionalità Nvidia.

Tra i vari aggiornamenti minori, insieme alle correzioni bug, Vulkan 1.3.300 aggiunge ora la funzionalità VK_NV_cooperative_matrix2 di Nvidia, un’estensione introdotta dalla casa nel 2019 per consentire tipi di matrice cooperativa all’interno di SPIR-V. Si tratta dell’ultimo aggiornamento di tale implementazione, basato sugli sviluppi Nvidia degli ultimi 5 anni.

Il supporto per la matrice cooperativa è un’importante aggiunta che consente di abilitare l’accelerazione dell’apprendimento automatico sulle API di Khronos Group. Gli sviluppatori la descrivono del dettaglio, specificando che:

“Questa estensione aggiunge diverse nuove funzionalità basate sui tipi di matrice cooperativa aggiunti in VK_KHR_cooperative_matrix. L’obiettivo è aggiungere e accelerare funzionalità che vanno oltre i semplici kernel GEMM, tra cui l’aggiunta del supporto per conversioni di tipo/uso, riduzioni, operazioni per elemento e indirizzamento tensore, e anche per migliorare l’usabilità e le prestazioni out-of-the-box aggiungendo il supporto per dimensioni di matrice più flessibili e matrici di ambito workgroup con staging gestito dal compilatore tramite memoria condivisa.

La nuova funzionalità è definita dalle estensioni SPV_NV_tensor_addressing e SPV_NV_cooperative_matrix2 SPIR-V e può essere utilizzata con l’estensione GLSL_NV_cooperative_matrix2 GLSL.

Questa estensione include il supporto per l’enumerazione dei tipi di matrice e delle dimensioni supportati dall’implementazione e quali funzionalità specifiche sono supportate.”