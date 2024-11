Vulkan 1.3.302 aggiunge la codifica AV1 e le estensioni stereo Nvidia

Dopo l’aggiornamento avvenuto alla fine del mese scorso, Vulkan è nuovamente disponibile in una nuova versione, ovvero la 1.3.302, con altre novità che questa volta aggiungono la nuova codifica AV1 e le estensioni stereo per i driver Nvidia.

Vulkan 1.3.302, dalla codifica AV1 alle estensioni stereo Nvidia: tutte le novità

Vulkann 1.3.302 esce dopo quasi un mese dalla precedente versione, la quale aveva corretto diversi bug e aggiunto la funzionalità Nvidia “VK_NV_cooperative_matrix2” per le matrici cooperative, aggiungendo questa volta la nuova codifica AV1 per Vulkan Video, in progressiva diffusione per quanto riguarda l’ambito multimediale, e l’estensione stereo per i driver grafici Nvidia, la quale consente di scegliere nelle applicazioni, che ne fanno uso, il tipo di hardware stereo 3D che si desidera usare in modo che venga configurato di conseguenza, come ad esempio l’HDMI 3D.

Oltre a ciò, sono presenti ulteriori aggiunte alla libreria, come l’estensione “VK_EXT_vertex_attribute_robustness”, a cui ha lavorato anche Nintendo, la quale permette alle applicazioni di non dover specificare posizioni per gli attributi dei vertici falsi per via del calo prestazionale riscontrabile.

Infine, Vulkan 1.3.302 aggiunge anche l’estensione “VK_KHR_video_encode_quantization_map”, basata su “VK_KHR_video_encode_queue”, per un controllo dettagliato dei parametri di quantizzazione specifici relativi al codec destinato alla codifica video.

Tutti i dettagli completi sulla nuova versione della libreria sono disponibili nella sezione Vulkan-Docs su GitHub.

La libreria è di recente stata inserita, in via sperimentale, anche su Blender 4.3, l’ultima versione da poco uscita del noto programma gratuito per la modellazione 3D, con diverse novità che riguardano le funzionalità e gli strumenti integrati. Le librerie potranno essere usate con requisiti minimi che includono GPU Radeon RX 400, una Nvidia GeForce GTX 900 o successive, oppure le recenti Intel UHD, Iris e ARc per funzionare correttamente. Non manca poi il supporto ray tracing per Linux e numerose altre novità che è possibile consultare in dettaglio nel nostro articolo.