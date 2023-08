Vuoi proteggere la tua vita digitale? Prova Kaspersky Standard

Proteggi la tua vita digitale, a partire da oggi affidandoti a Kaspersky. Stiamo parlando di di soluzione di cybersecurity pluripremiata a un prezzo conveniente e non di un semplice antivirus a cui siamo ormai abituati da anni.

Avere un servizio in grado di assicurare protezione completa quando si parla di navigazione e dispositivi come smartphone e pc è, al giorno d’oggi, desiderio di ciascuno di noi. Nonostante siano tanti i servizi che assicurano una protezione completa ed efficace, ma non sempre si rivelano efficienti e il loro costo non è per nulla economico.

Con l’attuale promozione può essere tuo a soli 19,99 euro per il primo anno, anzichè 34,99 euro, con garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Nonostante l’ottimo rapporto qualità/prezzo potrai avere un antivirus completo che include: navigazione privata e senza interruzioni grazie a strumenti per prevenire il tracciamento online non autorizzato, la visualizzazione di annunci non autorizzata o l’utilizzo delle periferiche da parte di altri. Protezione delle operazioni di banking online con tecnologie avanzate per salvaguardare le tue transazioni online e le app bancarie, pulizia del disco rigido e ottimizzazione delle prestazioni in trattenimento senza interruzioni.

Cosa contraddistingue Kaspersky? Kaspersky nasce servizio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ed è in grado di garantire sicurezza avanzata con anti-phishing e firewall inclusi, strumenti di gestione delle app e di pulizia per assicurare il funzionamento ottimale dei dispositivi e protezione dei pagamenti online per una maggiore tranquillità durante gli acquisti online.

In poche parole, ad un ottimo prezzo potrai avere una soluzione di cybersecurity pluripremiata che include:

Sicurezza avanzata con anti-phishing e firewall inclusi

Strumenti di gestione delle app e di pulizia per assicurare il funzionamento ottimale dei dispositivi

Protezione dei pagamenti online per una maggiore tranquillità durante gli acquisti online

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.