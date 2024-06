watchOS 11 permette di cambiare suoneria su Apple Watch

Quando watchOS 11 verrà rilasciato per tutti, ovvero dopo l’estate, gli utenti in possesso di un Apple Watch potranno per la prima volta in assoluto cambiare la suoneria predefinita dello smartwatch.

watchOS 11: nuove suonerie per chiamate e avvisi vari

La beta del nuovo sistema operativo per lo smartwatch di Apple che è attualmente disponibile per i soli sviluppatori aggiunge infatti l’opzione per cambiare la suoneria predefinita per le chiamate. È possibile scegliere tra otto diverse suonerie, quelle di seguito elencate, inclusi i toni precedenti delle versioni GPS e Cellular.

Pebbles (suoneria Cellular)

Focus

Jingle (suoneria originale)

Nighthawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

Inoltre, gli utenti possono modificare il suono delle notifiche per messaggi di testo, email, avvisi del calendario, promemoria e notifiche standard. Le opzioni disponibili in tal caso sono nove e sono le seguenti.

Resonate

Brilliant

Cheer

Flutter

Globe

Moment

Scoop

Timekeeper

Tinker

Purtroppo, non è ancora possibile impostare una suoneria specifica per ciascun contatto o una suoneria acquistata o personalizzata, ma non è escluso che in futuro le cose possano cambiare ancora. Nel mentre, quanto già introdotto costituisce un cambiamento tutt’altro che di poco conto, che va a migliorare l’esperienza d’uso e che gli utenti chiedevano da tempo.

Ricordiamo che, sin dal principio, gli utenti in possesso di Apple Watch hanno potuto effettuare e ricevere chiamate dai loro iPhone, ma erano limitati alla suoneria predefinita di Apple. Con il lancio di Apple Watch Series 3, i possessori della versione Cellular hanno poi potuto usare una nuova suoneria, ma non era stata ancora offerta la possibilità di modificarla a piacimento.