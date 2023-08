Web hosting affidabile e performante? C'è Severplan, da 24€ all'anno

Sei alla ricerca di un web hosting affidabile, di ottima qualità e conveniente? C’è Serverplan, un provider che offre soluzioni di hosting condiviso su server performanti che garantiscono velocità, affidabilità e un supporto incomparabile a partire da soli 24 euro all’anno. Ma cosa includono i piani? Ecco una panoramica.

Alla scoperta dei piani web hosting di Serverplan

Ogni piano di hosting condiviso proposto da Serverplan include un dominio gratuito a vita, caselle email con IMAP, protezione antivirus e antispam, traffico illimitato e un certificato SSL basato sulla tecnologia Let’s Encrypt. I server di Serverplan sono equipaggiati con dischi SSD per garantire prestazioni e tempi di caricamento ottimali.

Quattro i piani disponibili:

STARTERKIT , adatto per chi è agli inizi, a 24 euro all’anno

, adatto per chi è agli inizi, a all’anno STARTUP , perfetto per espandere il tuo progetto, a 69 euro all’anno

, perfetto per espandere il tuo progetto, a all’anno ENTERPRISE , per far decollare il tuo business, a 129 euro all’anno

, per far decollare il tuo business, a all’anno ENTERPRISE PLUS, il top delle performance per il tuo e-commerce o sito aziendale, a 210 euro all’anno

Inoltre, con Serverplan hai l’opportunità di scegliere tra hosting Linux e Windows, a seconda delle tue esigenze. Le due opzioni si distinguono per la compatibilità con i PL (Programming Language) e gli strumenti di gestione dei contenuti per i siti web.

Con Linux, puoi facilmente sviluppare in PL come PHP, MySQL e Python. Dall’altra parte, Windows supporta MMSQL e ASP.NET, strumenti proprietari di Microsoft. Un vantaggio importante di Linux è la sua natura open source, che consente di evitare i costi delle licenze associati a Windows. Inoltre, Linux offre un solido supporto per i CMS (Content Management System) più popolari e intuitivi, tra cui spiccano WordPress e Magento.

Se ti stai chiedendo, quindi, quale sia il migliore la risposta è che non esiste una soluzione migliore o peggiore in termini assoluti, ma tutto dipende dalle tue esigenze. Se, ad esempio, vorresti sviluppare il tuo sito web creato in WordPress, allora è preferibile un hosting con server su sistema operativo Linux.

Serverplan offre soluzioni avanzate a prezzi piccolissimi: scegli il piano che fa al caso tuo direttamente online, e se non sei soddisfatto hai il diritto di recedere entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.