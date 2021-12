Web hosting economico e di qualità? Con Bluehost ad appena 2,60 € al mese

Individuare un web hosting economico ma in grado di garantire prestazioni adeguate è una necessità concreta per molte persone.

Che si tratti di semplice passione personale o di uno sbocco per la propria attività, avere un sito a disposizione è senza ombra di dubbio un piacere o un vantaggio concreto, a seconda del caso specifico.

In fase di scelta però, è bene tenere conto di diversi fattori come velocità dei server che ospitano il sito, la loro sicurezza e la reale efficacia dell'assistenza.

Nonostante l'ampia offerta che offre la rete, sono pochi i servizi che offrono realmente servizi in grado di soddisfare tutti questi requisiti.

Bluehost è una società americana tra le più nota del settore, tanto che ospita attualmente più di 2 milioni di domini. Oltre ad offrire standard di sicurezza e assistenza elevatissimi offre anche hosting a basso costo.

Si parla infatti di web hosting a partire da 2,60 euro al mese con dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL gratuito incluso e supporto a WordPress. Un prezzo davvero basso se paragonato con le potenzialità che può avere un sito realizzato su una base così solida.

Bluehost: non solo web hosting economico

Al di là del semplice hosting, questa piattaforma offre molto di più a chi la sceglie per ospitare il proprio sito.

Per esempio, il Builder integrato offre la possibilità di progettare siti web, attraverso il celebre CMS WordPress, in maniera semplice e divertente, anche con conoscenze minime. Il tutto tramite temi già pronti all'uso e altamente personalizzabili, per qualunque tipo di sito immaginabile.

A questo vengono offerti poi ulteriori servizi, come una serie di strumenti utili per l'analisi dei dati e in ottica web marketing. Anche lato sicurezza Bluehost sa come distinguersi dalla concorrenza, grazie agli aggiornamenti automatizzati e alla protezione dei dati tramite backup.

Dulcis in fundo, il supporto del servizio hosting rappresenta l'ulteriore punto di forza di questo hosting, con disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Infine, per chi ha esigenze che vanno oltre al semplice sito web, è bene ricordare che Bluehost offre anche ulteriori servizi come server dedicati e VPS.