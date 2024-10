Il web sa troppo di te? Ecco come far scomparire tutto!

Se sei stanco che tutti sappiano tutto di te esiste un modo per eliminare le informazioni sensibili e i dati personali legati alla tua identità online. Prova con Incogni, oggi in offerta speciale. Grazie a questo servizio, gestito dalla nota azienda VPN e antivirus Surfshark, garantisce di far scomparire tutto in merito a te sul web. E lo fa in poco tempo, senza che tu debba far nulla.

Grazie a questo sistema hai un alleato in grado di scansionare il web alla ricerca dei tuoi dati e far scomparire tutto. Non è una magia, ma una strategia ormai consolidata con ottimo successo. Milioni di utenti sono soddisfatti di questo servizio e sono riusciti a riappropriarsi della loro privacy in pochissimo tempo.

I data broker creano profili ombra rubando i tuoi dati personali dove disponibili. Poi questi vengono venduti e forniti a criminali, aziende, assicurazioni, governi, enti e molto altro ancora. Ora è possibile riappropriarsi della propria privacy e avere dalla propria parte un sistema che continua a scansionare il web mantenendo i tuoi dati cancellati.

Fai scomparire tutto su di te sul web

Il web è una giungla e tu puoi far scomparire tutto sui tuoi dati personali e sensibili. Prova con Incogni, oggi in offerta speciale. A un prezzo davvero contenuto hai l’opportunità di ritornare ad avere possesso delle tue informazioni, senza lasciarle nelle mani di chiunque.

Questo vuol dire anche un calo notevole di chiamate e mail spam, dovute proprio alla diffusione indiscriminata delle tue informazioni personali come numero di telefono e mail. Stessa cosa vale per le email di phishing. Sarai sicuramente meno sotto attacco e quindi più al sicuro, diminuendo così le possibilità di finire nella trappola dei cybercriminali. Fai la scelta giusta, scegli la privacy.