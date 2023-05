WhatsApp a breve potrebbe supportare gli username

A pochi giorni dalla comparsa nella beta di WhatsApp di una nuova feature per verificare la password dei backup, lo stesso servizio di messaggistica su Android mostra un’altra novità molto interessante: il supporto agli username. Esattamente come avviene nel caso di Telegram, la piattaforma di casa Meta a partire da una delle prossime iterazioni stabili potrebbe offrire la possibilità di essere identificati per username, potenzialmente per evitare l’utilizzo forzato di un numero di telefono per trovare un contatto.

WhatsApp supporterà gli username?

A notare questa funzionalità in anteprima sono stati gli attenti colleghi di WABetaInfo che, una volta scaricata la beta di WhatsApp per Android numero 2.23.11.15, hanno evidenziato al pubblico la distribuzione degli username, ovvero un nome utente univoco che consente ad altri utenti di rintracciare facilmente una persona e condividere messaggi con essa, pur non avendo accesso al numero di telefono. In questo modo, la privacy di ciascun individuo verrà tutelata maggiormente.

Non è chiaro se WhatsApp fornirà un’opzione per nascondere il nome utente al pubblico, tantomeno se effettivamente funzionerà come su Telegram, dove il numero di telefono è del tutto secondario al fine di contattare un utente. Ad ogni modo, come potete vedere dallo screenshot soprastante, WhatsApp consentirà di selezionare un nome utente univoco dalla sezione Profilo dell’app, consentendo la modifica diretta e immediata in qualsiasi momento, a patto che l’username selezionato risulti disponibile.

Considerato il lancio delle comunità di qualche mese fa e il futuro debutto delle newsletter all’interno di WhatsApp, l’username potrebbe rivelarsi un metodo estremamente efficace e sicuro per stabilire nuovi contatti. Trattandosi di una novità in beta, però, il loro approdo stabile non va dato per assolutamente certo.