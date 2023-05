WhatsApp: nuova funzione per verificare la password di backup

Dopo l’introduzione della feature che consente di modificare i messaggi inviati entro 15 minuti, su WhatsApp è stata implementata un’altra interessante nuova funzione tutta incentrata sulla sicurezza degli utenti: un promemoria delle password dei backup crittografati end-to-end.

WhatsApp promemoria per la password dei backup crittografati

Sulle ultime versioni delle app per iOS e Android, WhatsApp ha infatti implementato una funzionalità che consente agli utenti di verificare se la password adoperata per i propri backup crittografati end-to-end è corretta oppure no, in maniera tale da poterla sostituire qualora la corrispondenza risulti errata.

Ricordiamo che i backup crittografati end-to-end sono stati introdotti da Whatsapp un paio di anni fa e permettono agli utenti di scegliere una password o una chiave di crittografia a 64 cifre per poterli proteggere maggiormente.

A parte l’utente stesso, nessuno è in grado di leggere questi backup senza la chiave, neppure WhatsApp, Apple, Google ecc. In precedenza i backup erano sempre crittografati, ma non end-to-end.

La password scelta dall’utente in fase di creazione del backup può essere modificata in qualsiasi momento, ma è indispensabile avere accesso a quella precedentemente impostata.

Per ovviare al problema di eventuali dimenticanze di password e chiavi pregresse (cosa che può certamente accadere), il team di WhatsApp ha quindi ben pensato di rendere disponibile questa nuova funzione, mostrando una schermata che a mo’ di promemoria chiede di tanto in tanto all’utente interessato di digitare la password scelta per crittografare i backup.

Se l’utente non ha memoria della password, può procedere andando a disabilitare i backup crittografati end-to-end, i quali saranno eliminati, per poi attivarli nuovamente successivamente impostando una nuova password.