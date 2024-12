WhatsApp: fai gli auguri di capodanno 2025 con gli sticker ufficiali

Quando mancano ormai poche ore all’appuntamento con il capodanno 2025, segnaliamo che sono stati resi disponibili gli sticker ufficiali di WhatsApp per fare gli auguri. Sono del tutto gratuiti e potranno tornare utili per fare gli auguri a mezzanotte.

Come avere gli sticker ufficiali di WhatsApp per il capodanno 2025

È possibile effettuare il download del pacchetto semplicemente aprendo il link api.whatsapp.com/stickerpack/NewYearsEve2025 dal proprio smartphone e premendo il pulsante “Aggiungi ai miei sticker”. Il peso è di 130 kB e include 10 adesivi a tema. Eccoli mostrati nell’immagine qui sotto a sinistra.

Una volta scaricati, potranno essere inviati nelle chat come qualsiasi altro sticker, attraverso la schermata dedicata, la stessa utile per spedire emoji, GIF e avatar. Sono animati: dal biscotto della fortuna al maneki neko (il gatto giapponese che muove la zampa), fino alla pedina degli scacchi.

Non è tutto. Come anticipato la scorsa settimana, ci sono anche le reazioni speciali come quella associata al Party Popper che fa comparire una pioggia di coriandoli sullo schermo e gli effetti per le videochiamate.

Quelli ufficiali proposti da WhatsApp non sono gli unici sticker a tema capodanno che è possibile aggiungere all’applicazione per fare gli auguri a mezzanotte: è sufficiente una ricerca sugli store mobile per trovare tante alternative di terze parti, pronte per il download.

Come ormai da tradizione, nelle ore che segnano il passaggio tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, l’infrastruttura di Meta è chiamata a un lavoro extra. In passato, l’enorme volume dei messaggi inviati, oltre alle chiamate e alle videochiamate di coloro intenti a farsi gli auguri, è arrivato a provocare un down, rendendo il servizio irraggiungibile per diverso tempo.

Restando in tema, sai qual è l’emoji più popolare? Secondo le statistiche del sito Emojipedia, un vero e proprio punti di riferimento, quella più visitata dagli utenti è il cuore rosso ❤️, seguito dalle impronte delle zampe 🐾 e dalle scintille ✨.