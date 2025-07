WhatsApp: come creare gli sfondi personalizzati con l'AI

Con l’ultimo aggiornamento per iOS, WhatsApp può creare sfondi personalizzati usando l’intelligenza artificiale. Si scrive una descrizione e in pochi secondi hai uno sfondo nuovo fiammante. Ad esempio, basta chiedere crea tramonto rosa su una montagna e in pochi secondi si ha uno sfondo che nessun altro al mondo possiede.

Fino a oggi WhatsApp offriva una selezione decente di sfondi predefiniti e la possibilità di usare le proprie foto. Ma ammettiamolo: dopo un po’ ci stufa comunque. Con l’AI si può cambiare sfondo anche ogni giorno. Si vuole uno sfondo che rispecchi il lunedì mattina? Caffè fumante su scrivania caotica . Ci si sente in vena di romanticismo? Stelle cadenti sopra un lago di montagna . La personalizzazione diventa davvero infinita, e ogni chat può avere la sua identità visiva unica.

Come funzionano gli sfondi AI su WhatsApp

Generare sfondi AI è molto semplice. Basta andare nelle impostazioni dei temi chat di WhatsApp oppure aprire le impostazioni di una conversazione specifica. Lì si troverà l’opzione “Crea con AI“. A quel punto si può sguinzagliare la fantasia. È sufficiente descrivere quello che si vuole vedere e Meta AI trasformerà le parole in uno sfondo personalizzato. Le possibilità sono praticamente infinite, dai paesaggi ai pattern astratti. L’AI ti mostrerà diverse varianti tra cui scegliere.

Questa mossa fa parte della strategia più ampia di Meta per inserire la sua intelligenza artificiale ovunque. Già si può chattare con Meta AI su Instagram, Facebook (oltre che su WhatsApp). Ora anche gli sfondi dell’app di messaggistica diventano un nuovo territorio da conquistare.

Ma c’è una differenza sostanziale: creare uno sfondo è un’interazione veloce e innocua con Meta AI. Non si devono condividere pensieri personali o avere conversazioni lunghe che finiscono nei database di addestramento. Si scrive una frase, si ottiene uno sfondo, fine. Per chi è diffidente verso l’intelligenza artificiale, questa funzione potrebbe essere il primo approccio più soft.

Disponibilità

Al momento la funzione è in fase di roll out graduale tra gli utenti iOS. Nel frattempo, Meta sta lavorando anche su altre novità per WhatsApp, come i messaggi in thread per rendere più facile seguire le risposte nelle chat di gruppo affollate.