WhatsApp ferma gli aggiornamenti su molti smartphone

WhatsApp, senza alcuna ombra di dubbio, è una delle app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. L’introduzione di nuove funzionalità l’ha resa ancora più fruibile e versatile, fidelizzando un gran numero di utenti. Purtroppo però il gruppo Meta ha fatto sapere ufficialmente che diversi smartphone non riceveranno più gli aggiornamenti di WhatsApp. Una notizia che sta creando il panico tra molti che non hanno un telefono di ultima generazione perché non vede il motivo di acquistarne uno nuovo.

Se questo è anche il tuo caso non sarai certo felice di sapere che il supporto all’app verrà fermato a breve e che non riceverai più l’ultima versione con incluse funzionalità esclusive. Ovviamente il problema non sta solo nelle funzionalità accessibili. Fosse solo per quello l’applicazione sarebbe comunque fruibile, con qualche limitazione, ma pur sempre funzionante. Il vero scoglio è la sicurezza che, al giorno d’oggi, non va presa sottogamba.

Perdere gli aggiornamenti di WhatsApp significa perdere il supporto a una fetta importante di privacy e protezione. Sappiamo bene che app del genere contengono tantissime informazioni personali e sensibili tra cui anche foto e numero di telefono. Ecco perché dovresti dare un’occhiata agli smartphone che non saranno più supportati dagli update dell’applicazione di messaggistica istantanea ora monopolio di Meta. Ma come vengono scelti i telefoni da supportare? Ecco la risposta dal team dell’azienda:

Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari.

Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp.

WhatsApp: tutti gli smartphone che perderanno il supporto agli aggiornamenti

Meta ha deciso di pubblicare i nuovi requisiti di sistema che garantiscono il funzionamento di WhatsApp e quindi il supporto agli aggiornamenti per alcuni anni. Questo comporta che molti smartphone non riceveranno più l’aggiornamento dell’applicazione che rimarrà alla versione attuale da poco scaricata. Vediamo quindi i requisiti minimi per ricevere ancora il supporto:

tutti gli smartphone con sistema operativo Android 5.0 e versioni successive;

e versioni successive; tutti gli iPhone con sistema operativo iOS 12 e versioni successive;

e versioni successive; tutti i telefoni con sistema operativo KaiOS 2.5.0 e versioni successive.

Ora vediamo insieme un elenco completo di tutti gli smartphone che non riceveranno più gli aggiornamenti di WhatsApp:

Apple iPhone 5 iPhone 5C iPhone 6 iPhone 6S Plus iPhone 6S iPhone SE

Huawei Ascend P6 S Ascend G525 Huawei C199 Huawei GX1s Huawei Y625

Lenovo Lenovo 46600 Lenovo A858T Lenovo P70 Lenovo S890 Lenovo A820

LG Optimus 4X HD P880 Optimus G Optimus G Pro Optimus L7

Motorola Moto G Moto X

Samsung Galaxy Ace Plus Galaxy Core Galaxy Express 2 Galaxy Grand Galaxy Note 3 N9005 LTE Galaxy Note 3 Neo LTE+ Galaxy S 19500 Galaxy S3 Mini VE Galaxy S4 Active Galaxy S4 mini I9190 Galaxy S4 mini I9192 Duos Galaxy S4 mini I9195 LTE Galaxy S4 Zoom

Sony Xperia Z1 Xperia E3 Xperia M

Altri Brand Faea F1 THL W8 Archos 53 Platinum Wiko Cink Five Wiko Darknight ZTE V956 ZTE UMi X2 ZTE Grand S Flex ZTE Grand Memo



Tranquillo, prima di interrompere il supporto del tuo sistema operativo agli aggiornamenti verrai informato su WhatsApp e ti verrà ricordato diverse volte in modo che tu possa eseguire l’aggiornamento.