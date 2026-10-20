WhatsApp con i filtri per le chiamate degli sconosciuti

Già da tempo, WhatsApp permette di silenziare le chiamate ricevute da sconosciuti (Impostazioni, Privacy, Chiamate). Ora, il team di Meta al lavoro sull’applicazione ha dato il via al test di una nuova funzionalità correlata, quella che consente di filtrarle scegliendo fra tre diverse opzioni. Vediamo di cosa si tratta e perché potrà tornare utile a molti.

Filtrare le chiamate degli sconosciuti su WhatsApp

Come sempre, gli screenshot sono stati pubblicati in origine dal portale WABetaInfo, un’istituzione quando si tratta delle novità in arrivo. Sono stati catturati dopo aver installato la versione beta 2.26.41.4 per Android, distribuita su Google Play.

L’utente può decidere di chiedere a chi chiama, se non presente nella rubrica dei contatti, la ragione della telefonata. Ecco quali sono le tre opzioni a disposizione.

Mai: il telefono suona normalmente per tutte le chiamate;

Chiedi la ragione della chiamata: ai chiamanti sconosciuti verrà chiesto perché stanno telefonando, prima che il telefono squilli, così da decidere se accettare o rifiutare;

Silenzia: le telefonate da chiamanti sconosciuti verranno silenziate, ma continueranno a essere elencate nella scheda Chiamate e nelle notifiche.

C’è anche la possibilità di effettuare la trascrizione automatica della risposta del chiamante, scegliendo la propria lingua. Per farlo, WhatsApp non condivide alcuna informazione riservata con i propri server, effettuando l’operazione in locale (come già avviene per i messaggi vocali).

La funzionalità sembra ispirata a Call Screening di iOS 26, introdotta lo scorso anno da Apple su iPhone. Perché può risultare molto utile? Semplicemente, per non perdere chiamate importanti. Non è detto che le telefonate in arrivo da persone sconosciute siano spam o tentativi di truffa: potrebbe trattarsi di un contatto relativo al lavoro, un vecchio amico che vuole salutarci, un parente, un medico o altro. Come sempre, la distribuzione per tutti avverrà solo al termine della fase di test, se il team di Meta riterrà il caso di lanciare la novità su larga scala.