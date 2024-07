WhatsApp: filtro sfumato di sfondo per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta attualmente implementando una nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza più semplice e intuitiva. L’aggiornamento porta con sé un design più snello per la schermata degli aggiornamenti di stato, caratterizzato da un menu di overflow razionalizzato che si limita alle opzioni essenziali, come il silenziamento o la segnalazione di un aggiornamento di stato e la visualizzazione delle informazioni di contatto.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo pulsante dedicato alla chiusura della schermata degli aggiornamenti di stato, fornendo agli utenti un ulteriore metodo rapido per uscire dalla visualizzazione. Ma non è tutto. WABetaInfo, infatti, ha scoperto che l’app sta implementando una funzione che aggiunge automaticamente un filtro sfumato di sfondo agli aggiornamenti di stato.

Il filtro sfumato di sfondo per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Alcuni beta tester hanno ora la possibilità di sperimentare una funzione che genera automaticamente un filtro gradiente di sfondo per le immagini e i video condivisi tramite l’aggiornamento di stato. Questo filtro sfumato entra in azione quando l’immagine o il video selezionato non occupa l’intero schermo, consentendo agli utenti di ottenere una presentazione più accattivante e armoniosa per i loro aggiornamenti.

Il nuovo sfondo, infatti, fonde i bordi dei media con un gradiente che si armonizza con il design complessivo della schermata dell’aggiornamento di stato. Il colore predominante dell’elemento selezionato viene utilizzato per creare una transizione fluida tra i media e lo sfondo, garantendo un risultato visivamente piacevole.

Come testare la nuova funzione?

Gli utenti possono facilmente verificare la disponibilità della nuova funzione condividendo una foto in formato 1:1 nei loro aggiornamenti di stato. Se il filtro sfumato appare intorno ai bordi della foto, significa che la funzione è attiva.

Disponibilità della funzione su WhatsApp

La funzione che consente di aggiungere automaticamente un filtro sfumato di sfondo agli aggiornamenti di stato è attualmente disponibile per un gruppo selezionato di beta tester che installano le ultime versioni di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nelle prossime settimane, la funzione sarà gradualmente estesa a un numero ancora maggiore di utenti.