WhatsApp: in arrivo fantastica feature per gestire contatti

WhatsApp non sta attendendo solamente le Newsletter chiamate Canali. Il servizio di messaggistica di casa Meta si arricchisce continuamente di funzionalità inedite, visibili in anteprima grazie alle beta su iOS e Android. Le ultime versioni test rilasciate per il sistema operativo del robottino verde includono, in particolar modo, una funzionalità molto utile per gestire i contatti salvati sul proprio smartphone.

I contatti ora si gestiscono tramite WhatsApp

Ancora una volta, grazie agli attenti colleghi di WABetaInfo sappiamo che nelle versioni beta per Android 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 e 2.23.8.6 questa feature è attiva e apparentemente già pienamente utilizzabile. In cosa consiste? Molto semplicemente, nella possibilità di aggiungere o modificare un contatto senza uscire dall’app, qualcosa che WhatsApp per iPhone include già da diverso tempo.

Scendendo nel dettaglio, il contatto d’interesse può essere memorizzato nella memoria del telefono o nell’account Google associato dell’utente direttamente tramite il servizio di messaggistica, apportando oltretutto modifiche ai contatti già salvati.

Per quanto si tratti di una novità elementare, resta un’aggiunta molto gradita che migliorerà senza dubbio l’esperienza d’uso per milioni di utenti, i quali non dovranno più passare da WhatsApp all’app dei contatti e viceversa per memorizzare un nuovo contatto.

Se siete curiosi di provare questa feature in anteprima, potete richiedere l’accesso al programma Beta di WhatsApp su Android tramite il Play Store. Attenzione, però, alla sua possibile instabilità!

Sempre all’interno di WhatsApp per Android, peraltro, sta anche arrivando la nuova barra di navigazione, ereditata direttamente dalla versione iOS del medesimo servizio.