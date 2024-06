WhatsApp per iOS: funzione Preferiti per chat e gruppi

L’aggiornamento WhatsApp per iOS 24.11.85, recentemente rilasciato sull’App Store, porta con sé una serie di miglioramenti e nuove funzionalità. Sebbene il changelog ufficiale non menzioni esplicitamente la funzione di preferiti, come segnalato da WABetainfo, questa novità, già introdotta nella versione beta per Android, è ora disponibile anche per gli utenti iOS.

Priorità alle conversazioni più importanti

La funzione di preferiti consente agli utenti di dare priorità alle chat e ai gruppi con cui interagiscono più frequentemente. Grazie a un nuovo filtro personalizzato, sarà possibile individuare e gestire in modo efficiente le conversazioni più rilevanti.

L’introduzione del filtro preferiti in cima all’elenco delle chat e di una nuova sezione dedicata nelle impostazioni dell’app permetterà agli utenti di organizzare e accedere in modo più efficiente ai contatti e ai gruppi preferiti. Questa funzionalità mira a migliorare l’esperienza complessiva dell’utente, semplificando la navigazione e la gestione delle conversazioni all’interno dell’app.

Questa funzionalità si aggiunge ad altre migliorie già evidenziati nel changelog ufficiale, come l’introduzione di nuovi filtri per visualizzare rapidamente i messaggi non letti e le chat di gruppo, e la possibilità di configurare un passkey, che offre numerosi vantaggi in termini di sicurezza.

Le passkey introdotte da WhatsApp per l’accesso all’app su iOS rende molto più difficile per hacker e malintenzionati accedere agli account. È necessario, infatti, avere accesso fisico al dispositivo, tramite riconoscimento facciale, impronta o PIN. Inoltre non dovendo più utilizzare username e password, si è meno vulnerabili al rischio di phishing.

Disponibilità graduale della funzione

Nonostante la funzione di preferiti non sia menzionata nel changelog ufficiale, è probabile che venga gradualmente resa disponibile a tutti gli utenti iOS nelle prossime settimane. Per assicurarsi di ricevere questa e altre funzionalità future, si consiglia di aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app TestFlight.