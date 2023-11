WhatsApp per iPhone introduce una funzione di verifica via e-mail

WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, ha appena rilasciato un aggiornamento che migliora la sicurezza degli account degli utenti. Si tratta della funzionalità di verifica e-mail, che consente di confermare la propria identità tramite una e-mail invece che tramite un SMS. Questa opzione è molto utile quando non si dispone di una buona ricezione del segnale telefonico.

Come funziona la verifica e-mail

La funzionalità è attualmente in fase di test e disponibile solo per alcuni utenti che hanno la versione 23.24.70 di WhatsApp per iPhone, secondo quanto riportato da WABetaInfo. Tuttavia, dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Chi è tra i fortunati che hanno già ricevuto l’aggiornamento, può attivare la verifica e-mail su WhatsApp in questo modo:

Aprire WhatsApp e toccare il menu a tre punti in alto a destra dello schermo;

Toccare Impostazioni, poi Account;

Toccare la nuova sezione “Indirizzo e-mail”, sopra “Verifica in due passaggi”;

Digitare l’indirizzo e-mail, poi confermare;

Controllare la casella di posta, trovare l’e-mail inviata da WhatsApp e digitare le 6 cifre presenti nell’e-mail su WhatsApp.

Ora l’account WhatsApp è associato all’indirizzo e-mail, che si può usare per autenticarsi in caso di necessità.

Altre novità in arrivo

Oltre alla verifica via e-mail, La popolare app di messaggistica sta lavorando ad altre funzionalità che renderanno l’applicazione più sicura e innovativa. Una di queste è l’introduzione delle passkey, delle nuove chiavi di autenticazione che sostituiranno gradualmente le password. Questa funzionalità è già presente nella versione beta di WhatsApp, ma non è ancora attiva nella versione stabile.

Un’altra novità è l’arrivo della propria intelligenza artificiale, che sarà accessibile con un semplice pulsante. Questa AI potrà aiutare gli utenti a svolgere diverse azioni, come prenotare un taxi, ordinare cibo o fare acquisti.